Duras críticas de AMSAFE hacia el Gobierno provincial ante el intento de reforma del sistema previsional

Por Santotomealdia

Teniendo en cuenta que, en las últimas horas, la Cámara de Senadores dio media sanción a la creación de una comisión que estará encargada de redactar el proyecto de Ley de reforma del sistema previsional de la provincia, AMSAFE criticó fuertemente al Gobierno provincial.

“Transcurridos cuatro meses de gestión al frente de la provincia, el Gobierno continúa empeñado en aplicar políticas de ajuste que recaen principalmente sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores del sector público”, enunciaron.

A continuación, hicieron referencia a “la rebaja salarial, el recorte de fondos nacionales y la implementación del presentismo en los haberes docentes”, lo que consideraron como “un retroceso que rememora los años 90, cuando la provincia era víctima de las políticas neoliberales de Carlos Reutemann”.

Quien sostiene la Caja

A partir de los dichos del Gobernador, que expresó que “un quiosquero no tiene porqué aportar para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones”, desde AMSAFE afirmaron que “ningún comerciante contribuye a solucionar el desequilibrio del sistema previsional, ya que el mismo se sostiene con los aportes que hacemos los trabajadores y trabajadoras durante 30 años de servicio”.

“Sería más honesto plantear la posibilidad de que las grandes empresas agroexportadoras o los grupos económicos comiencen a tributar para mejorar la recaudación provincial y permitir una más equitativa distribución de la riqueza en Santa Fe”, expresaron a continuación.

Para la AMSAFE, el intento de avanzar en una reforma previsional “va en contra de los derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores del Estado santafesino”.

Sin respuestas

Más adelante, resaltaron que los sindicatos que integran la Comisión Intersindical del Sector Público de Santa Fe (CISeP) solicitaron una entrevista a los senadores del bloque mayoritario y no obtuvieron respuesta. “Los senadores no sólo no recibieron a los representantes gremiales de los sindicatos estatales, sino que entre gallos y media noche aprobaron la creación de una comisión que intentará, como en los 90, recortar derechos que son fruto de la lucha histórica de las y los trabajadores”, criticaron.

“En este marco, desde la CISeP hemos expresado que el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe es coyuntural. Los motivos de este déficit son la deuda de Nación, la gran cantidad de trabajo precario en el estado y los bajos salarios con numerosos códigos salariales no remunerativos”, agregaron.

A continuación, señalaron que “la movilidad por coeficiente de actualización sectorial hace que no haya desequilibrios financieros, ya que los aumentos en beneficios a jubilados y pensionados surgen de la justa proporcionalidad de los obtenidos en paritaria para las y los trabajadores activos”.

“Siempre vamos a defender la idea de que la Caja debe contar con presencia de las y los trabajadores en su administración, ya que somos sus legítimos dueños. Pero más allá de esta circunstancia, el Gobierno que designó sus autoridades debe garantizar que la Nación pague sus deudas en lugar de buscar cambiar las reglas de juego en detrimento de derechos adquiridos”, plantearon.

Finalmente, desde AMSAFE expresaron que “como lo hicimos en los 90, en los años 2005 y 2011, las trabajadoras y trabajadores de la Educación de la provincia de Santa Fe no vamos a retroceder un solo paso en defensa de nuestros derechos previsionales”.

“Como siempre lo expresamos, nada nos regalaron, lo ganamos peleando, y esta oportunidad no va a ser una excepción. Le repetimos al gobierno y a quienes que intentan avanzar sobre nuestras conquistas que las jubilaciones no se tocan”, finalizaron.