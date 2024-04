Comerciantes de Avenida 7 de Marzo estiman que la caída de las ventas es del 50% desde el cierre del puente Carretero

Por Santotomealdía

Comerciantes de Avenida 7 de Marzo estiman que la caída de las ventas es de, al menos, el 50% desde el cierre del puente Carretero y reclaman información sobre el tiempo durante el cual se extenderá la restricción. Así lo afirmó Andrés Susmann, propietario del tradicional bar Bizarro, ubicado en la esquina de 7 de Marzo y Maciá.

En diálogo con Santotomealdía, el empresario gastronómico afirmó que los comerciantes de la avenida tienen una gran preocupación por la realidad. “La situación es la que venimos hablando constantemente con los comercios, la verdad que nos están pasando todos los autos por el costado, ha caído un montón la actividad”.

Seguidamente, explicó que la caída de la actividad no ocurre “solamente por la situación económica, “sino que la gente está pasando por la autopista” y luego decide no volver al centro de la ciudad.

A partir del diálogo con colegas de otros rubros, Susmann estimó que la actividad cayó entre un 50% y un 60% desde fines de marzo. “En la semana tiene que haber caído por lo menos un 50%, 60%, es bastante crítico”. Además, lamentó: “la verdad que no tenemos una respuesta de ver cómo sigue, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no viene nadie a decirnos el puente va a estar tal día”.

NO ES LA PANDEMIA. La imagen de Avenida 7 de Marzo, este viernes a las 13 horas. (Foto: STD)

Por el momento, sin medidas

Consultado por la posibilidad de recibir algún tipo de beneficio, como una exención impositiva, para atenuar el impacto de realidad que viven, el titular de Bizarro dijo que, hasta el momento, tuvieron “cero respuestas”. “Por ahora no tenemos nada, concreto nada”, manifestó.

Cabe recordar que el senador Paco Garibaldi anunció una iniciativa una que propone eximir del pago de tributos nacionales y provinciales a quienes realizan actividades comerciales en la Avenida 7 de Marzo y sus alrededores. La medida propuesta se extendería hasta que finalicen los trabajos sobre el puente y se retome la circulación normal.

Finalmente, a nivel local, Susmann comentó que están en contacto con el intendente: “estamos viendo de hacer algún evento o algo que nos pueda ayudar un poco, pero nada más que eso”, afirmó.

