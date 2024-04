La polémica del Superclásico: se conoció el audio del VAR con el árbitro que anuló el gol a River

Pocas horas después de finalizado el encuentro entre River y Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el audio del VAR sobre la polémica más importante del encuentro que finalmente ganó el club xeneize por 3 a 2: el gol anulado al Millonario apenas comenzado el segundo tiempo. “El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta y comunica al árbitro lo sucedido”, indicó el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Cuando iban seis minutos de la segunda etapa, el defensor xeneize Cristian Lema tocó la pelota en un rebote casual hacia el arco donde estaba su compañero, Sergio Romero. En ese momento, el arquero intentó que la pelota no ingrese. En primera instancia, el árbitro Yael Falcón Pérez dio gol para River, pero desde sus colegas del VAR indicaron que revisarían la jugada para corroborar si la número 5 había pasado la meta en su totalidad.

“Su portero [por Romero] alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente [Juan Pablo Belatti], en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo”, dijo una voz en off desde el canal de YouTube de la AFA.

“Vale recordar que la regla número 10 dice que para que un gol sea válido el balón debe haber atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño”, se agregó. Paso siguiente, desde la entidad hicieron público el intercambio verbal y de imágenes entre Jorge Baliño (encargado del VAR), Gastón Suárez (AVAR) y Falcón Pérez.

El ida y vuelta entre los árbitros

- Asistente: “Es gol. La saca de adentro”

- AVAR: “Dio gol. La saca de adentro”

- VAR: “Dame la minicam… Un cuadro antes…(se escucha un resoplido)... Uno más…”

- AVAR: “Haceme zoom ahí… más, más, más”

- VAR: “Para mí no entró”

- AVAR: “Dame otra”

- VAR: “¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja? (por una cámara)”

- AVAR: “Tranquilo, Yael, la estamos mirando… Es dura, eh”

- VAR: “¿Y la que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí…(de fondo se oye al árbitro en cancha cómo discute con los jugadores)… La opuesta de la seis. Esa, mirá… Un cuadro más, un cuadro menos…”

- AVAR: “Es muy ajustada, Yael, muy ajustada... el dentro fuera”

- Árbitro: “Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo (les dice a los jugadores)”

- VAR: “Ese es el punto de contacto. Minicam… Yael…”

- Árbitro: “Sí, Ignacio…”

- VAR: “Para nosotros, no gol. El balón no ingresa totalmente, ¿está?”

- Árbitro: “Ok, vamos con un bote a tierra entonces. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?”

- VAR: “Sí, Yael, bote a tierra”

- Árbitro: “Bien, revisión completa”

Cuando el VAR no concedió el gol porque sus autoridades consideraron que la pelota no traspuso en su totalidad la línea en el manotazo de Romero, River se apagó. Con el 1-1, los ingresos de Lanzini y Barco estuvieron lejos de mejorar las prestaciones de Nacho Fernández y Echeverri. Los minutos que le llevó a River acomodarse al reformulado medio campo fueron los que aprovechó Boca para zarandearlo. Lo hizo con el timón de Equi Fernández, el criterio de Pol Fernández, la zurda incisiva de Zenón, las proyecciones de los laterales y, por supuesto, la dupla uruguaya de ataque para disparar con puntería. Después, lo conocido: la victoria definitiva por 3 a 2 para catapultar a Boca a las semifinales de la Copa de la Liga.

En cuanto a la gran polémica de la tarde cordobesa, Sergio Romero aseguró que la pelota no ingresó en su totalidad y reclamó la instrumentación del sistema con el que cuentan en Europa, donde la pelota tiene un chip que indica al árbitro si ingresó o no al arco: “Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado”, aseguró el guardavallas xeneize.

Tal como apunta Chiquito Romero, el fútbol argentino no dispone de la única tecnología que asegura si una pelota traspuso o no la línea de gol: un chip incorporado a la pelota, que emite una señal a las autoridades del partido cuando el balón ingresa. Es el único método fiable, que no admite dudas ni interpretaciones. Es taxativo y ni requiere revisión. Ante esa carencia, lo que queda es el análisis de las imágenes de acuerdo a los diferentes ángulos de las cámaras. En cuatro de esas visualizaciones, no queda la certeza de que la pelota haya ingresado; solo una toma, desde un ángulo oblicuo, deja alguna duda. Sin pruebas tecnológicas concluyentes, queda la sensación de que el VAR tomó una decisión acertada.

Martín Demichelis, la única voz de River tras el superclásico, no quiso alimentar polémicas, más allá de que cuando terminó el encuentro se acercó a hablar con Falcón Pérez y ya en los vestuarios fue hasta el que ocupó el árbitro. “Jamás hablé de los árbitros y no lo voy a hacer ahora. Fui a su vestuario a pedir disculpas por si alguno de los chicos (sus jugadores) había dicho algo. Que se entendiera que podría haber sido algo del juego, pero no sucedió. Yo no sé si entró o no la pelota, no vi la jugada”, expresó el entrenador de River. Su colega Diego Martínez fue escueto: “No volví a ver la jugada del VAR”.