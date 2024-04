Este es el mejor truco para que la batería de un celular Samsung dure más

Esta función oculta en los terminales de Samsung trabaja para encontrar cuáles son las apps que consumen demasiada batería, de esa forma podrás cerrarlas directamente y así volver a disfrutar de una extensa autonomía.

Estas apps que trabajan en segundo plano suelen ser una de las principales causas por las que la batería del smartphone se agota tan rápido. Por lo tanto, esta herramienta de Samsung que te ayuda a detectarlas en unos sencillos pasos resulta tremendamente útil.

Cómo saber qué apps drenan la batería del celular Samsung

Si la batería del celular Samsung ha comenzado a dar problemas recientemente, quizás el problema se origina en las apps que trabajan en segundo plano sin que el usuario lo sepas. Samsung es consciente de que estas aplicaciones pueden drenar la batería del teléfono, por eso ha creado una herramienta que te muestra directamente cuáles son estas apps y te permite cerrarlas directamente.

Además de ser muy útil, esta función es muy fácil de encontrar dentro de los ajustes del dispositivo. Estos son los pasos que debes seguir en el smartphone Samsung.

Abrir la app "Ajustes". Entrar en la sección "Mantenimiento del dispositivo". Deslizar hacia abajo y entra en "Diagnóstico". Tocar en "Diagnóstico del uso de la batería". Analizar cuáles son las apps que consumen mucha batería y cerrar.

Las capturas anteriores están realizadas en un Samsung Galaxy A35 con sistema operativo One UI 6.1 basado en Android 14. Sin embargo, esta herramienta está disponible en teléfonos Samsung con versiones anteriores de One UI. Como puedes ver en la última imagen, en nuestro caso el teléfono no ha detectado ninguna app que consuma demasiada batería. En caso de que sí existiesen esas aplicaciones más demandantes, aparecerían en esa pantalla.

Una vez sepas cuáles son las apps que están drenando la batería, solo tienes que cerrarlas para que la autonomía del teléfono vuelva a la normalidad. Si quieres confirmar que todo sigue funcionando correctamente, también puedes realizar un diagnóstico general del celular Samsung con un ajuste secreto similar.

De esa forma también se puede saber si el estado de la batería es el correcto, así como el estado del NFC, de la tarjeta SIM e incluso de los sensores.