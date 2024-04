Las Ciencias Sociales bajo la lupa

En estos últimos meses, en los medios de comunicación se instaló en agenda por qué el Estado debería financiar investigaciones sobre, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, antropología jurídica, historia antigua, lenguaje inclusivo y/o personajes de cómic. En el marco del Día de la Investigadora y del Investigador Científicos, Daniela Soldano*, docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL-FCJS) e Ivana Chialva**, docente-investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL-FHUC) e investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO-CONICET-UNL) reflexionan sobre la pertinencia de las Ciencias Sociales y Humanidades.

“El conocimiento que generan las ciencias sociales y las humanidades tiene consecuencias directas en la forma de autocomprensión de los actores sociales, en el modo en el que se construyen los problemas públicos y que se diseñan e implementan distintos cursos de acción fundamentales en la vida social. Es por ello que, decimos, las ciencias sociales y humanidades contribuyen a desnaturalizar mecanismos de dominación. Por ejemplo, detrás de leyes fundamentales como la que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o la de Educación Sexual Integral (ESI) hay investigación social de calidad sobre cuestiones reproductivas, sanitarias y de organización social de los cuidados que han servido para sostener argumentos en los debates parlamentarios”, sostiene Daniela Soldano.

Sobre la noción de Libertad

“La noción de ‘libertad’, junto a la idea del ‘ser’, ‘razón’ y ‘democracia’ tan propias de occidente y utilizadas en la Argentina del siglo XXI son concebidas y puestas en discusión en los textos griegos antiguos, del siglo V antes de Cristo”, afirma Ivana Chialva y agrega: “Conocer esa historia nos permite ver que muchos de los debates contemporáneos son extensiones de debates que se iniciaron en Grecia y que siguen en vigencia”.

Es en este sentido, que las nociones, como por ejemplo la idea de ‘libertad’ no son cosas o entidades fuera del lenguaje, inamovibles, dadas para siempre, “sino construcciones históricas”, continúa Chialva. “Estudiar la historia de esas ideas es fundamental porque somos sujetos y estamos ‘sujetos’ a los discursos que nos contamos, a los sentidos que construimos y reproducimos”, añade la investigadora.

Sobre este punto Soldano añade que “el estudio de las ciencias sociales y las humanidades contribuyen a desarrollar el espíritu crítico y propositivo de la sociedad. No es conducente pensar el financiamiento de la ciencia según un criterio reduccionista de ‘utilidad’ económica”. Y prosigue: “Entender cómo se comporta la gente ante ciertos fenómenos, cómo vota, cómo se experimentan formas diversas de religiosidad, cómo son las prácticas de consumo es sumamente importante para, por ejemplo, planificar e implementar políticas públicas efectivas”.

Género Fábula

¿Por qué el Estado debe financiar estudios sobre filosofía antigua? “La zorra y las uvas” y/o “El escorpión y la rana” son ejemplos de fábulas que se enseñan en establecimientos educativos de la ciudad, la región y el país. Su ingreso a Occidente, fue a través de Grecia y no como un relato infantil sino político: “Circulaba a modo de educación oral y/o escrita en torno a la conducta cívica”, aclara Chialva.

“La fábula puede crear pensamiento crítico y/o reforzar un estereotipo. Una vez que entendemos la riqueza del género, la fábula se convierte en un discurso para pensar la dimensión ideológica de todo lenguaje”, prosigue Chialva.

“Estas investigaciones sobre la fábula son un claro ejemplo que la investigación básica produce. Debido a que su estudio ha dado lugar a materiales didácticos para establecimientos educativos; cursos de extensión para docentes de diferentes niveles de escolaridad; y ha enriquecido la formación de los estudiantes de Letras en la UNL, futuros docentes de escuelas medias”, ejemplifica Chialva.

¿Clara distinción?

“Si bien hay diferencias entre las ciencias sociales y humanas y las naturales -especialmente en lo relativo al tipo de objetos que abordan-, en los debates epistemológicos de las últimas décadas se viene planteando que ambas están obligadas a alcanzar consensos entre pares sobre la verosimilitud y confiabilidad del conocimiento que generan. No hay que perder de vista que la ciencia requiere método y rigurosidad pero también comunidad y encuentro”, comenta Soldano.

“Históricamente se ha planteado que las ciencias sociales tienen problemas para alcanzar la ‘objetividad’ que es un requerimiento básico del método científico, justamente por esa dificultad de medir el impacto que su propio quehacer genera en el objeto estudiado. Pero las naturales también tienen problemas para medir los sesgos que pueden generar en los fenómenos que investigan; como así también, fallan en sus predicciones y claro está, cargan con las implicancias éticas de sus investigaciones”, destaca Soldano.

“¿Cuál sería la dureza o no dureza de un conocimiento?” Se pregunta Chialva y prosigue: “Podemos hablar de Ciencias Básicas que desarrollan un saber que es precisamente ‘la base’ y las Ciencias Aplicadas, que a partir de ese conocimiento pueden desarrollar un conocimiento con incidencia más concreta. Pero no hay una sin la otra. Entre estas ciencias hay una simbiosis, es decir, hay ciertos modos de construir conocimiento que permea de una ciencia a otra y generan beneficios inesperados en esa comunicación ”, explica Chialva.

“Un ejemplo interesante es el de Ferdinand de Saussure (1857-1913) y lo que se llamó ‘giro lingüístico’ que marcó el siglo XX y tiene incidencia aún hoy. Lo que hizo Saussure fue tomar un modelo de investigación de los estudios biológicos y decidió hacer un corte transversal, ‘freezar’ un estado de la lengua en un momento dado. Entonces, llega a una conclusión maravillosa: las ideas no preexisten a la lengua (y el lenguaje no es sólo un medio de transmisión) sino que es al revés, sólo podemos pensar los sentidos de una palabra que la lengua nos permite. Las ideas son producciones lingüísticas y, por ende, son relativas”, continúa Chialva.

En este sentido, la docente asegura que su investigación fue revolucionaria ya que el impacto no llegó solamente al campo de la lingüística sino que tuvo ecos y proyecciones insospechadas: “En el campo de la Antropología, con los estudios de Lévi-Strauss; en el campo del Psicoanálisis, con los escritos de Lacan; nace una nueva disciplina la Semiología y también fue clave en la construcción de algoritmos y en la creación de la inteligencia artificial (IA)”, menciona Chialva.

“El mercado no está interesado en la ciencia básica porque no reditua de manera previsible, la rentabilidad no es a corto plazo. En cambio, las Universidades estatales y los organismos estatales de investigación como el CONICET, tienen libertad para decidir qué investigar y lo realizan con diferentes orientaciones. Lo cual es un gran avance para acceder a lo que se denomina soberanía científica”, concluye Chialva.

“Los países más desarrollados de la región y el mundo dedican un importante volumen del gasto público a la promoción de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”, enfatiza Soldano.

*Bio Ivana Chialva

Es profesora, licenciada en Letras (UNL) y Doctora en Letras (UNC). Docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL-FHUC) e investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO-CONICET-UNL).

**Bio Daniela Soldano

Doctora en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Política Social (FLACSO) y Politóloga (UBA). Actualmente es Profesora Titular Regular e investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS-UNL).