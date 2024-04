Milei: “Fue un error hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta”

El presidente Javier Milei se expresó sobre la relación con los gobernadores en la misma semana en la que se pautó una reunión para este jueves con la intención de limar asperezas rumbo a una nueva ley ómnibus y el Pacto de Mayo. Sin embargo, lejos de tender puentes consideró que el mayor error que cometió en sus primeros 100 días de gestión fue “hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta”.

“Cuando presentamos la Ley Bases agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema”, dijo sobre la inflación y el déficit fiscal de las provincias en diálogo con Andrés Oppenheimer en CNN. “Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, enfatizó.

En ese sentido, se mostró positivo con respecto al nuevo proyecto de ley ómnibus que enviaría en las próximas semanas a comisiones para su discusión, y sobre el cual diferentes líderes provinciales se mostraron a favor por un “cambio de actitud” en el Ejecutivo. Sin embargo, criticó que no haya prosperado en Diputados en el primer intento. “El problema es que la casta no quiere dejar los privilegios”, resaltó.

“En los primeros 30 días de gobierno enviamos mil reformas estructurales. Un tercio vía del DNU. Y dos tercios vía la Ley de Bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia. Pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable”, rescató.

De la misma forma, no descartó que en la Cámara de Diputados se obtenga un voto negativo en cuanto a rechazar el DNU. “No está claro que el DNU no pueda resistir. Nosotros creemos que hay más chances de que resista a que no resista. Pero al margen de eso, la Ley Bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. O sea, se ganó la elección por paliza. El problema fue la discusión en particular. Ahí empezaron a degradar lo que era la ley”, recordó.

Gestión económica

En otro tramo de la entrevista el líder de La Libertad Avanza se mostró entusiasmado por los logros económicos de su gestión. Aseguró que se evitó la hiperinflación que se derivaba de la administración anterior, que la inflación sigue en descenso y que ya se ubicaría en un dígito, que el dólar se estabilizó en torno a los $1000 y que se alcanzó superávit fiscal financiero. Sin embargo, señaló que la intención es avanzar con una serie de reformas en el sistema financiero, continuar con la eliminación del Banco Central y que el sistema de dolarización.

Sobre este punto aclaró, que en ningún momento se trataba de quitar el peso y aplicar el dólar, sino que la sociedad eligiera. “La realidad es que nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización. Nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas. Y en esa competencia de monedas es muy probable que, si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos, es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización”.