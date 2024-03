La nueva Ley Ómnibus incluirá la reforma laboral suspendida en el mega DNU.

En plena negociación por la nueva Ley Ómnibus, el gobierno que encabeza Javier Milei evalúa incluir la reforma laboral entre los artículos que la componen. De esta forma, garantizará vía el respaldo parlamentario la implementación de flexibilidades hoy suspendidas del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Se trata de un pedido de la oposición dialoguista al que la administración libertaria planea darle lugar. Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, el receptor del reclamo de varios bloques para incorporar aspectos de la reforma al nuevo borrador del proyecto.

Una fuente de Balcarce 50 reveló que la idea es mantener el proyecto original diseñado por Federico Sturzenegger, aunque admitió que se trata de una negociación con todos los sectores.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia al tema en la habitual conferencia de prensa diaria al plantear que las reformas laborales “han tenido un consenso mayoritario”, y aclarar que el objetivo es lograr una reforma integral que de pie a una reforma previsional.

“Todos los sectores están de acuerdo en que la reforma debe darse. Cuando tenes por un lado salarios miserables, no generas empleos desde hace 12 años, tampoco lograr generar empresas y encima tenes un 45% de informalidad laboral no hay mucho que explicar para entender que el esquema laboral argentino no está funcionando. Lo entiende parte de los sindicatos, parte de la política, parte de los empresarios y nosotros”, desarrolló al respecto.

En las últimas horas, el ministro del Interior expresó: "Nosotros somos receptivos a que se pueda incorporar. Hay un plenario de comisiones que va a tratar cuando consigamos todos los acuerdos, se tratará la ley bases en las comisiones y verán si se puede adjuntar”.

En una entrevista a la señal La Nación +, amplió: “Todo lo que sea mejorar el régimen laboral, que todo el mundo quiere que sea reformado. Creo que cuando llegue el momento de discutirlo en el parlamento discutirán esto y verán si quieren incorporar algunos aspectos de la ley laboral”.

Por estas horas, el titular de la cartera del Interior se encuentra en la provincia de Salta, donde se reunió con 10 gobernadores del NOA y el NEA junto al secretario de Interior, Lisandro Catalán; al secretario de Municipios y Provincias, Javier Milano, y al asesor de Obras Públicas, Bartolomé Heredia en un nuevo capítulo por acercar posturas que posibiliten el acompañamiento a la nueva ley. Se espera además que las negociaciones continúen en lo que queda de la semana y posterior al fin de semana largo XXL.

Durante la tarde del lunes, el funcionario recibió en su despacho de la sede gubernamental al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y luego a tres diputados del bloque del PRO, Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto y Silvana Giúdici.

Si bien el PRO ya había acompañado la primera versión de la ley, ahora Francos decidió volver a reunirse con sus referentes para ratificar el apoyo de esta fuerza, que se viene mostrando como aliada a los libertarios.

"El bloque del PRO va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones", confirmó tras la reunión Ritondo, y se mostró confiado en que el proyecto será aprobado: “No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular”.

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto.