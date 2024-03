El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), por lo que generará un nuevo contrapunto con el kirchnerismo y la ex presidenta Cristina Kirchner.

La intención de modificar la denominación al espacio ubicado en el ex-Palacio del Correo y Telecomunicaciones fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre", señaló el portavoz.

La nueva denominación del espacio cultural aún no fue definida, aclararon fuentes de gobierno, y argumentaron que la decisión responde a que el nombre Néstor Kirchner está vinculado a la “corrupción”.

Al respecto, Adorni planteó que la nueva denominación no está definida, aunque aclaró que “ya hoy (es) exCCK”, y que "cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”.

Entre las posibilidades se bajaran personalidades "de la cultura”, e incluso resonó la posibilidad de nombrarlo Jorge Luis Borges.

Por la mañana, Valeria Ambrosio, la nueva directora del hasta entonces CCK, designada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, planteó que “cambiarle el nombre es ridículo” y aseguró que no había modificaciones.

"No es algo inteligente, no me parece que sea algo interesante ni inteligente. Un lugar que nación de una manera, tiene un hombre y una identidad que conservar", afirmó Ambrosio.

Luego de que 2002 dejara de utilizarse como sede del Correo Central, el predio exPalacio de Correos se convirtió -post convocatoria a la licitación- en un centro cultural que, en 2010, se denominó Centro Cultural del Bicentenarioen , y para 2012 adoptó el nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner.