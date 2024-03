Castelli y 12 de Septiembre: vecinos del complejo habitacional reclaman por la acumulación de basura

Por Santotomealdía

Vecinos del complejo habitacional ubicado en Castelli y 12 de Septiembre expresaron su malestar por la acumulación de basura y reclaman una solución a la Municipalidad de Santo Tomé. Según explicaron, el servicio no se presta regularmente y los contenedores disponibles para la disposición de las bosas con residuos domiciliarios son insuficientes.

A partir de mensajes recibidos, Santotomealdía se acercó al lugar y habló con los vecinos. “Pasaron el sábado, pensamos que iban a recolectar todo, pero solamente sacaron lo de arriba y lo demás lo dejaron, así que en un día se volvió a rebalsar y llenar todo de nuevo”, comentó un vecino de uno de los monoblocks, en Hugo Wast al 2200.

En cuanto a la frecuencia del servicio, el vecino dijo que “hacía una semana que no pasaba, no sabemos si es por cambio de horario, si es por algún conflicto o demás”

“Antes pasaban más seguido y (el contenedor) siempre estaba casi vacío, nunca llegaba hasta el borde, siempre hasta la mitad, pero venían y lo vaciaban enseguida. Ahora ya hace bastante que no vienen y este fin de semana solamente sacaron lo de arriba, lo demás lo dejaron lleno”, cuestionó.

En Castelli

Más allá del servicio deficiente de la Municipalidad, sobre calle Castelli al 3600, frente a los monoblocks más cercanos a Alberdi, se da una situación particular, ya que personas de otros barrios arrojan todo tipo de residuos en el contenedor. “Viene mucha gente a tirar acá, de todos lados vienen. Autos, camionetas, tiran grandes cantidades de basura.”, comentó una vecina a Santotomealdía.

El contenedor ubicado en calle Castelli, totalmente desbordado de basura. (Foto: STD)

Además, la mujer manifestó: “Últimamente estamos bastante abandonados con el servicio de recolección. Según ellos no tienen camiones, no hay nafta, así que no sé”.

“La municipalidad lo que hace es recolectar la basura del suelo una vez a la semana. Y así como se vacía, llega la noche y ya viene otra gente y se llena”, finalizó.