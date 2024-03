¿Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional?: advierten que "el organismo y su misión están en peligro"

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional agrupados en ATE advirtieron sobre la preocupante situación que atraviesa el organismo: la renovación de 670 contratos está en duda y alertaron que tanto la existencia como la misión del SMN "están en peligro ya que las medidas de desguace del Estado Nacional que lleva a cabo el gobierno del presidente Javier Milei afectarán la integralidad de su funcionamiento".

Según explicaron desde ATE-SMN en un comunicado, el 31 de marzo vencen 670 contratos cuyas renovaciones dependen de la firma de Alejandro de la Torre, director designado del organismo, quien todavía no fue nombrado oficialmente. Por ende, sin la oficialización de su cargo, no puede asegurar la continuidad de todos estos contratos que perderán la vigencia en caso de que él no decida renovarlos.

A su vez, desde el gremio aseguraron que "de estos 670 contratos, el ministro de Defensa Luis Petri pide que se den de baja el 20%".

"Cada baja será un despido, cada despido será el cierre de un puesto de trabajo que afectará el desarrollo de las funciones esenciales y mínimas necesarias para la operatividad de la institución", advirtieron.

El rol del SMN

En el comunicado también detallaron las funciones del organismo y remarcaron la importancia de su continuidad: "Desarrollamos ciencia, generamos conocimiento, existimos por y para la sociedad. En el SMN trabajamos los 365 días del año, las 24 horas y los 7 días de la semana, brindamos un servicio esencial, comprometidos con el cuidado de la vida, los bienes y la soberanía del país".

Celebraron que en los últimos años "se emprendió un camino de innovación científica y tecnológica" aunque advirtieron que este progreso "no se puede truncar por la necedad de un gobierno que ni siquiera conoce qué hacemos".

"El SMN se extiende desde La Quiaca a la Antártida, su presencia está en todo el territorio nacional. Ya sufre déficit de personal que fue evaluado y detectado durante el macrismo, si hay despidos no se podrá cumplir con la misión y con la operatividad mínima del organismo", enfatizaron y aseguraron que "no sobra nadie".

Cuáles podrían ser las consecuencias de los despidos

En el mismo texto, los trabajadores del Servicio Meteorológico destacaron la importancia del organismo y enumeraron todas las tareas que realizan día a día que podrían verse afectadas en caso de que se concreten estos despidos.

"El despido de observadoras y observadores (de superficie, aeronáuticos) impactará en la toma del dato (24 horas - 7 días de la semana) que es una de las bases de los productos del organismo. En aquellas estaciones con deficiencia actual de personal, esta reducción implica su potencial cierre".

"El despido de pronosticadoras y pronosticadores (24 horas - 7 días de la semana) impactará en la emisión de pronósticos, de alertas (Sistema de alertas tempranas - SAT), de avisos de cenizas volcánicas, de pronósticos marítimos y costeros, etc".

"El despido de pronosticadoras y pronosticadores aeronáuticos (24 horas - 7 días de la semana) impactará en el funcionamiento del tráfico aéreo".

"El despido en las áreas de clima, agro, hidro, ciencia e investigación-desarrollo implica que se trunquen desarrollos de productos que mejoran pronósticos, alertas, avisos, advertencias, etc. Estas producciones no solo son utilizadas en el territorio nacional, sino que constituyen requerimientos obligatorios del SMN para con el mundo".

"El despido en el banco de datos afectará el resguardo de información climática y meteorológica centenaria. Conocer lo que pasó permite predecir lo que pasará".

"El despido en el área del centro de información meteorológica implica que el SMN como voz oficial en materia meteorológica del Estado argentino sea silenciada".

"El despido en el área de comunicaciones meteorológicas implica no difundir mensajes aeronáuticos necesarios para el normal funcionamiento del sistema aeronáutico, incumpliendo con obligaciones internacionales, etc".

"El despido en el área de sistemas implica que la web no sea la ventana a la producción del SMN, dejando de gestionar y dar soporte a los sistemas informáticos necesarios para la operación del organismo y su vinculación con distintos usuarios".

"El despido en el área de biblioteca implica la pérdida del repositorio digital, ventana a la producción científica del organismo. Y los despidos en el área del museo implican quedarnos sin historia, nacida el 4 de octubre de 1872".

"El despido en el área meteorología y sociedad nos llevaría a no poder interpretar los riesgos a los que nos enfrentan los eventos y fenómenos meteorológicos".

"El despido en el área de asuntos antárticos nos quitaría presencia territorial y soberanía en el sector antártico del país".

"El despido en instrumental, capacitación, prensa, redes, recursos humanos, infraestructura, administración, jurídico, calidad, planificación, nos dejaría sin el personal necesario para todo el desarrollo de nuestras actividades".