A contramano del ajuste, Javier Milei subió su sueldo y el de su Gabinete un 48%

Luego del conflicto interno generado por el aumento del 30% en las dietas de diputados y senadores, dispuesto por los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, el Gobierno protagoniza una nueva polémica que va a contramano de la política de ajuste: Javier Milei estableció un incremento de su sueldo y el de los ministros que conforman el Gabinete.

La diputada de Unión por la Patria (UP), Victoria Tolosa Paz, reveló un documento que indica que el mandatario libertario realizó un incremento del 48% en los sueldos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado.

"El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores", explicó la legisladora en la plataforma X (ex Twitter).

Y agregó: "Por esa razón estamos presentando un Proyecto de Ley con diputados de UxP que permita derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales, pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó Milei el pasado 29 de Febrero y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48%".

De esta manera, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) contradice a los principios de ajuste económico y austeridad en los sueldos que incluyen a los más altos cargos del Poder Ejecutivo.

La explicación del Gobierno

Una fuente del Gobierno se refirió al aumento salarial del presidente y sus ministros y comentó en off que “en la modificación de Ganancias de Massa se hizo una injusticia ante la ley, que dejó exceptuados a los funcionarios de alto rango, los cuales seguían con el tope de ese momento y no podían deducir nada".

Según la explicación brindada desde el Ejecutivo, "lo que se hizo fue compensar lo de Ganancias, que fue un escándalo. Nosotros en el bruto seguimos cobrando lo mismo".

"Si ves los recibo de octubre y de ahora un subsecretario siguen cobrando lo mismo. Es una corrección a un error jurídico de una ley mala hecha", agrega la fuente en cuestión.

Milei criticó el aumento a los diputados

Horas atrás, Milei se había referido con rechazo al aumento de diputados y senadores y remarcó su disconformidad con la decisión tomada por Menem y Villarruel: reconoció que hay "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata". En ese sentido, apuntó contra los legisladores y cuestionó: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".

Sobre este problema, que generó fuerte indignación en gran parte de la sociedad, Milei aclaró cómo se dio la situación del aumento y explicó:

"Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad", sostuvo en diálogo con LN+.

De esta manera, antes de conocerse su propio aumento, Milei enfatizó que "no está de acuerdo con que se suban el sueldo" y si bien reconoció que "pueden tener necesidades", remarcó que "hay un 60% de argentinos pobres y 10% de argentinos indigentes".