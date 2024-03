La Escuela N° 49, sin clases por un nuevo robo de cables

Por Santotomealdía

La Escuela N° 49 “Agustín Araya” de barrio Las Vegas no dictó clases este miércoles por la mañana, debido a un nuevo robo de cables que dejó al establecimiento sin energía eléctrica.

El episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada y, lamentablemente, no llama la atención: es el séptimo hecho similar que afecta a la institución educativa.

Hace algunas semanas, días antes del inicio del ciclo lectivo, delincuentes forzaron la reja de un aula, ingresaron y se llevaron dos ventiladores que estaban amurados a la pared, entre otros elementos.

Antes, durante los meses de receso escolar, ocurrieron al menos cinco hechos de robo. En todos los casos solo se llevaron cables, que dejaron a la escuela sin luz.

Esta mañana, los directivos de la institución explicaron la situación a los padres y, ante la falta de iluminación en las aulas, no fue posible dictar clases, por lo que los alumnos regresaron a sus casas. Por la tarde la actividad no se suspende y queda a criterio de cada familia enviar o no a los niños.