Confirman que habrá aumentos de combustibles en marzo, abril y mayo

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (Cecha), Isabelino Rodríguez, dijo que los combustibles aumentarán en marzo, abril y mayo debido a que "el Gobierno restituyó el impuesto a los combustibles líquidos", y afirmó que es "preocupante" la caída de la demanda.



"Durante tres años el impuesto a los combustibles líquidos no fue trasladado al surtidor; el mes pasado el Gobierno lo trasladó de forma parcial para no hacerlo de una sola vez y ahora eso por un decreto del Ejecutivo en lo que corresponde a 2023 se traslada en tres veces: marzo, abril y mayo", señaló Rodríguez esta mañana en declaraciones a Futurock.



Explicó que "eso implica en la práctica 4% para este mes en aumento para los combustibles líquidos".



Sobre el impuesto, detalló que "había un diferimiento impositivo que impuso el gobierno anterior para no encarecer el precio de la nafta, pero había una ley que había que aplicar que no lo hizo y ahora se está aplicando".



"El Estado no lo recaudaba por una resolución administrativa que había dispuesto diferir la percepción de ese impuesto que le corresponde por ley; el gobierno de Milei ahora aplica la ley y vuelve a cobrar un impuesto a los combustibles líquidos", agregó.



Consultado sobre si habrá otros aumentos, dijo que "las estaciones de servicio no somos formadores de precios, somos el último eslabón de la cadena de comercialización".



"El precio de los combustibles ha transcurrido un sendero bastante importante en lo que se refiere a la nueva política energética, que pone al valor del combustible en el precio 'import parity' (paridad de importación); eso de alguna manera se ha trasladado en su mayor parte", aseguró.



En este contexto, señaló que "se ha producido un cambio en la modalidad de consumo" y que el consumidor "de naftas premium, que son grado 3, se ha pasado a las grado 2, que son más baratos".



"En el último mes y medio o dos meses, se va produciendo una caída en la demanda que empieza a ser para nosotros preocupante como sector", concluyó.