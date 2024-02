Bastia: “El paro en el Registro de la Propiedad es ilegal y de persistir se descontarán los días no trabajados”

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, se refirió este miércoles al paro que se lleva adelante en el Registro General de la Propiedad Inmueble de la Provincia, y sostuvo que “es inentendible: es un paro que no es legal porque estas personas no son empleados de la Provincia. Hubo una resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe que observó esas designaciones porque no están acreditados los vínculos contractuales con el Estado provincial”.

Bastia explicó que “el Tribunal de Cuentas observó ese decreto del exgobernador Omar Perotti porque no existen los antecedentes ni nada que justifique los pases a planta de estas personas. Lo llamativo es que el mismo gobernador Perotti, en el artículo 4 del decreto, dice que previo a la toma de posesión del cargo por parte de los agentes, el servicio administrativo jurisdiccional deberá constatar que hayan presentado la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Caso contrario, quedará sin efecto su designación. Lo que no entendemos es por qué entraron a trabajar si no se había cumplido con los requisitos y todavía estaba el expediente en el Tribunal de Cuentas. Es muy grave y contundente a la vez”, agregó.

Frente a este cuadro, el ministro de Gobierno afirmó: “Hoy hay un paro de personas que son empleados del Registro de la Propiedad, que son trabajadores de la Provincia, que no tienen ningún motivo para estar de paro; inclusive en pleno proceso paritario. En todo caso, están haciendo un paro por personas que pretendían ser empleados de la Provincia. El Tribunal de Cuentas observó que no lo son. No es el Gobierno provincial quien toma la decisión, sino que el gobierno provincial lo que hizo es acompañar la observación legal”.

En ese marco, Bastia se refirió que desde las sedes del Registro de la Propiedad de Rosario y Santa Fe se están notificando a los empleados que “el paro no está dentro de la ley y que el mismo debe cesar de forma inmediata. Esto es una actitud que nosotros no vamos a seguir tolerando, más allá de haber sido pacientes y apostar por el diálogo y el entendimiento. Esto es manifiestamente ilegal”.

Por este motivo, el ministro aseveró que “tuvimos una tolerancia de 10 días de paro sin ninguna justificación; ha pasado un límite y en el caso de que se desconozca esta notificación se descontarán los días no trabajados. Nosotros tenemos que cumplir con la ley”.

“No soy intérprete de los actos políticos de otro gobernador. Lo que sí le puedo decir es que el Tribunal de Cuentas lo observó con una nitidez y claridad conceptual. Entonces nosotros el único camino que seguimos es el de respeto a las leyes y estas designaciones lucen totalmente ilegales y, en tal sentido, han sido dejadas sin efecto”, finalizó Bastia.

Notificación

Este miércoles, los secretarios generales de ATE, Adolfo Avallone, y de UPCN, Jorge Molina, fueron notificados por la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe que, “en uso de facultades legales, de persistir la medida de fuerza adoptada por los trabajadores del Registro General de la Propiedad Inmueble, se procederá a realizar el descuento de los días no trabajados por los mismos”.