Comenzaron las clases en la provincia, pero sin convocatoria a paritarias se avecina otro paro

El ciclo lectivo 2024 de Santa Fe quedó inaugurado este miércoles con actos en distintas escuelas de la provincia tras el paro por 48 horas que realizaron los docentes, una medida de fuerza que podría repetirse la próxima semana porque el ministro de Educación del distrito, José Goyti, informó que "aún no hay fecha" para una nueva convocatoria a los gremios a una negociación salarial.



La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) llevaron a cabo una huelga los días lunes y martes en rechazo a la propuesta de aumento salarial del 7% que el Gobierno provincial interpretó como un 43,4 por ciento, porque sumó el 36,4% acordado en la paritaria anterior y que se comenzó a pagar en dos veces en febrero.



El secretario general de la Amsafé, Rodrigo Alonso, afirmó el lunes que el planteo oficial era "mentira" y que "cayó muy mal en el colectivo docente" que el gobierno provincial haya intentado "hacer creer que el aumento era del 43,4 por ciento".



Alonso advirtió que "si el Gobierno no convoca a un nuevo ámbito paritario y no presenta una nueva propuesta", los docentes están "facultados para definir la fecha de nuevas 48 horas de paro".

En ese sentido, el ministro Goity dijo que su cartera analiza una nueva convocatoria, pero admitió que "todavía no tiene fecha", por lo que se espera la reacción gremial respecto de la medida de fuerza que ya tiene votada en la asamblea provincial y que se concretaría entre el lunes 4 y martes 5 de marzo próximo.



"Estamos evaluando una nueva reunión. Ustedes tengan en cuenta que hasta ayer hubo una medida de fuerza. Hoy estamos concentrados en que empiecen las clases, que es lo importante, que los chicos tengan todo lo necesario para poder iniciar el ciclo lectivo y, obviamente, estamos evaluando una convocatoria que todavía no tiene fecha", dijo Goity tras participar del acto inaugural del ciclo en la escuela Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe.



El funcionario dijo que la administración provincial trabaja "para evitar todos los paros desde la primera semana de enero" y sostuvo que "las paritarias están abiertas".



"Obviamente, vamos a convocar a la representación gremial de los docentes para buscar un punto de encuentro que nos permita, ya no iniciar las clases, porque lo hicieron hoy, sino hacerlo con regularidad", agregó el funcionario.

Acerca de la oferta que los docentes rechazaron, Goity dijo que "la actualización salarial de diciembre a febrero que tuvo la docencia santafesina, de manera merecida, estuvo por encima de la media otorgada en el país".



"Lo hicimos con un sacrificio muy grande, no solamente por la deuda sino por la caída de los ingresos. Pagamos salarios con ingresos y aún así estamos llevando el nivel de actualización salarial a uno de los mejores de la Argentina", indicó.



Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro tenía previsto participar del inicio del ciclo lectivo al mediodía en la escuela "Miguel Lifschitz" de la localidad de Las Tunas, en el departamento Las Colonias.



El mandatario, en declaraciones que efectuó el martes en la ciudad de Rafaela, defendió la oferta hecha por su gobierno a los docentes al señalar: "Con mucho esfuerzo pagamos el 14 por ciento en enero y el 20 por ciento en febrero. Ahora, hacemos el esfuerzo para cubrir esa diferencia y proponemos aumentar, de diciembre a hoy, el 43,6 por ciento a todos los empleados públicos", detalló.



Y completó: "Es lo que podemos hacer en función de los recursos que tenemos. Es una discusión injusta cuando nos dicen que estamos ofreciendo solo un 7%, te estás olvidando del 36 por ciento que le tocó pagar a mi Gobierno".