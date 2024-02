El Gobierno anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional

El Gobierno anunció que prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en toda la administración pública nacional.

La confirmación llegó de boca del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matinal. Allí contó que la gestión de Javier Milei resolvió "iniciar actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional".

"El lenguaje que contempla todos los sectores es la lengua castellana, no veo porque tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión", justificó la medida.

Además, recordó que esta resolución ya la tomó el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, y que se trata solamente de "extender la decisión al resto de las dependencias".

Efectivamente, días atrás, la cartera prohibió el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito de la cartera, las Fuerzas Armadas y los organismos que dependan de estos. En la práctica, implicará que ya no se podrá utilizar la letra "e" para aludir a posibles interlocutores no binarios y, en cambio, se deberá retornar a los sufijos femeninos o masculinos.

La resolución establece que en el ámbito del ministerio deberá “emplearse el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas”.

Durante la gestión de Alberto Fernández se promovió el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones de las distintas dependencias públicas.

Incluso el expresidente llegó a utilizar esta forma para hablar frente a estudiantes secundarios del partido de bonaerense de San Martín, durante el acto de entrega de notebooks en el marco del relanzamiento del Plan Conectar Igualdad, que generó un cruce con la Real Academia Española y una aclaración de la entonces vocera Gabriela Cerruti.

El Ministerio de Obras Públicas, el INADI, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el PAMI, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de la Mujer Géneros y Diversidad, entre otros, fueron algunas dependencias que adhirieron a esta forma particular del uso de la lengua.

En 2022, el entonces presidente Fernández hizo alarde de sus capacidades para utilizar el lenguaje inclusivo durante un acto en el Museo del Bicentenario, donde lanzó el III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

En su discurso, que generó expectativa por la respuesta que daría a las palabras y críticas que realizó este lunes Cristina Kirchner contra el Gobierno y las organizaciones sociales cercanas al Ejecutivo, comparó el lenguaje inclusivo con un derecho humano.

"Los derechos humanos son los derechos esenciales de hombre y de las mujeres, de todos y de todes”, indicó al referirse al tema.

La forma adhiere a resoluciones de la UNESCO que recomiendan a sus Estados miembros evitar el empleo de términos que se refieran a un solo sexo, salvo que se trate de medidas positivas a favor de las mujeres.

Ahora, el gobierno de Milei vuelve a marcar diferencias con la gestión anterior al anunciar la prohibición del lenguaje inclusivo en toda las dependencias estatales.