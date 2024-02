Godoy Cruz, más líder que nunca, venció a Instituto en Córdoba

Godoy Cruz, de Mendoza continúa con su muy buen andar en la Copa de la Liga, y venció este domingo con justicia a Instituto en Córdoba por 2 a 0, en encuentro de la 7ma. fecha de los emparejamientos interzonales, y se mantiene como líder de la zona B, a pesar de presentar una formación alternativa.



En el primer tiempo puso en ventaja a los mendocinos Facundo Altamira, cuando se jugaban 37 minutos, y en el complemento aumentó Manuel Guillén, a los 15 minutos.



El elenco de Daniel Oldrá comenzó el partido, en la fresca y lluviosa noche cordobesa, con un equipo que no es el habitual titular –debido a que tiene compromiso por Copa Libertadores en la semana- aunque los futbolistas entendieron la idea a la perfección y mostraron el mismo protagonismo que a lo largo de lo que va del torneo.



Con el triunfo, el ‘Tomba’ alcanzó los 19 puntos y se corta con una ventaja de cuatro unidades, sobre su más cercano perseguidor, Estudiantes de La plata (15).



La ‘Gloria’, por su parte, no sacó provecho de la derrota del líder de la zona A, Independiente (13), y quedó con 11 puntos relegado a la quinta ubicación.



El local tuvo un mejor arranque, con juego asociado en el medio entre Gastón Lodico y Damián Puebla se las ingeniaba para llevar peligro a campo rival, mientras que Godoy Cruz lucía algo desordenado en el medio, aunque con intenciones de jugar la pelota por el piso cada vez que la tuvo a disposición.



En esos minutos iniciales la ‘Gloria’ dispuso de un par de chances claras, primero cuando Puebla falló un tiro que se fue pegado al palo izquierdo de Roberto Ramírez, y más tarde cuando el central Fernando Alarcón estrelló un cabezazo contra el travesaño a la salida de un córner.



Pero el ‘Tomba’ se acomodó, emparejó el desarrollo y pudo convertir con el tanto de Altamira, que definió de frente al arco tras un par de rebotes en el área chica.



Con el resultado a favor el equipo mendocino comenzó a sentirse más cómodo, y con presencia en el mediocampo con el incansable Nery Leyes manejó el trámite a su gusto, ante un Instituto inconexo, que no podía encontrar con claridad a sus hombres de ataque.



A los 15 minutos de la segunda parte una jugada que pasó de izquierda le permitió a Godoy Cruz ampliar distancias, cuando la pelota le quedó a Guillén afuera del área y remató con potencia una pelota, que tras desviarse en Alarcón, se coló junto al palo izquierdo de Manuel Roffo, que no alcanzó a reaccionar.



Tuvo chances la ‘Gloria’ para descontar y también el visitante contó con las suyas para aumentar, pero las fallas en la definición fueron una constante en los minutos finales, por lo que el marcador no se modificó y festejó el visitante, que rápidamente debe cambiar el chip para ponerse a pensar en la vuelta, el jueves, de la serie de Copa Libertadores ante Colo Colo en Chile, que comenzó adversa con una derrota en Mendoza por 1 a 0.



Por Copa de la Liga, el líder Godoy Cruz continuará su marcha el domingo venidero recibiendo a su escolta, Estudiantes de La Plata; en tanto que la ‘Gloria’ irá por la recuperación visitando a Gimnasia en el Bosque.



Entre los números que ilusionan a los dirigidos por Oldrá, se destaca que mantienen el invicto en los resultados, sumando seis triunfos y un empate, además de que mantienen su arco en cero, a pesar de la rotación por la optó el entrenador.