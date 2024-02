Con críticas al Gobierno, SADOP anunció dos paros de 48 horas

Por Santotomealdía

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) seccional Santa Fe, anunció este viernes el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial y anunció dos paros de 48 horas, que se llevarán a cabo en las próximas dos semanas.

La medida comenzará el lunes 26 de febrero, coincidiendo con el paro nacional dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se extenderá hasta el martes 27. En la semana siguiente habrá otro paro de dos días, aunque las fechas aún no fueron confirmadas.

Movilización

Además de las medidas de fuerza detalladas, el secretario general del SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, anunció que el lunes 26 habrá una movilización, que contará con la participación de otras entidades gremiales. “No hay voluntad política de responder a los requerimientos de los docentes”, afirmó el dirigente gremial.

Para los representantes sindicales de los docentes, el 7% de incremento salarial ofrecido por el Gobierno de Santa Fe está muy lejos de las necesidades de los trabajadores. “El gobierno tiene que asumir que los docentes van a enfrentar la actividad educativa sin el FONID y, en muchos casos, sin el plan 25, lo cual significa una reducción salarial importante”, agregó Bayúgar.

“Hay plata”

Para finalizar, el titular del SADOP sostuvo existen los recursos necesarios para mejorar la propuesta. “El Gobierno ha querido fingir una realidad otorgando, supuestamente, recomposiciones salariales con números equivalentes a la deuda de diciembre, pero que no responde precisamente a la deuda de diciembre del 2023”.

“Santa Fe no es una provincia pobre ni se la puede catalogar de pocos recursos, por más que me diga el gobernador que no hay plata y todo ese tipo de cosas. En esta época, siempre la recaudación es poca. Para eso existe un fondo anticíclico para responder a estos momentos, donde la recaudación es pobre. Es decir, tiene plata”, concluyó.