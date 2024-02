Godoy Cruz recibe a Colo Colo dirigido por Jorge Almirón

Godoy Cruz de Mendoza, de muy buen presente en la Liga Profesional, recibirá este jueves a Colo Colo de Chile, dirigido por el argentino Jorge Almirón, en un partido de la fase 2 de la Copa CONMEBOL Libertadores.



El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, será arbitrado por el brasileño Flavio Rodrigues de Souza y en el VAR estará su compatriota Rodolpho Tolski. Televisará la señal Fox Sports.



El "Tomba", de gran campaña en la Liga Profesional (LPF), llega entonado al partido que marcará el regreso del equipo mendocino a la Libertadores después de cinco años, cuando quedó eliminado por Palmeiras en los octavos de final en 2019.



Los dirigidos por Daniel Oldrá vienen de ganar como visitantes a Racing en Avellaneda 2 a 0 y lideran la Zona B de la LPF invictos con 5 cinco victorias y un empate. Para el duelo ante los chilenos podrían contar con el mediocampista Hernán López Muñoz, ya recuperado de una lesión.



Por su parte, Colo Colo de Jorge Almirón -ex entrenador de Godoy Cruz- llega a Mendoza tras debutar en la liga chilena con una goleada (3-0) ante Unión Española y de jugar ante Huachipato por la Supercopa en un partido que se suspendió con el marcador a favor del "Cacique" por 2 a 0.



Aunque Almirón no confirmó los once que saldrán a jugar ante Godoy Cruz es probable que el histórico Arturo Vidal y el delantero Carlos Palacios, pretendido por Boca, sean titulares en Mendoza como también lo será el argentino Leonardo Gil.