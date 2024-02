Violento ataque a dos hermanos en inmediaciones del rulo de Cilsa

Por Santotoméaldía

Dos hermanos que se dirigían hacia su trabajo en la ciudad de Santa Fe fueron atacados por un grupo de delincuentes en inmediaciones del rulo de Cilsa. El hecho ocurrió este martes, cerca de las 5.30 de la madrugada, en medio de la oscuridad absoluta que hay en el lugar.

Las víctimas son un hombre y una mujer, quienes circulaban con sus cascos puestos, lo que atenuó las consecuencias de la agresión. Según relataron, tres delincuentes aparecieron repentinamente entre los pastizales e intentaron robarles la moto y otras pertenencias.

En una decisión arriesgada, el conductor de la moto aceleró y los malvivientes efectuaron algunos disparos. "En el ingreso desde Santo Tomé hacia Santa Fe íbamos por el rulo de Cilsa y se aparecen entre los pastos tres delincuentes. Uno con un palo del lado derecho y los dos del lado izquierdo con un arma”, comentó la mujer, entrevistada por radio Aire de Santa Fe.

“El del palo le pegó en el casco a mi hermano para que se caiga. Mi hermano aceleró, decí que no se quedó, porque si no capaz que no estaríamos contándolo”, agregó la mujer.

Luego comentó que, cuando escapaban, escucharon un par de disparos de arma de fuego.

Oscuridad total

El acceso a la ciudad de Santa Fe desde el puente Carretero se encuentra totalmente a oscuras desde hace varios años, principalmente en el sector del distribuidor de tránsito frente al complejo Cilsa.

“Eran las 5.30 de la mañana, a esa hora estaba totalmente oscuro”, aseguró la mujer.

El hecho ocurrido este martes no es el primero registrado en esa zona. Sin embargo, las autoridades no tomaron ningún tipo de medida para reestablecer la iluminación y mejorar las condiciones de seguridad.