Javier Milei echó al titular de la Anses y a la secretaria de Minería

El presidente Javier Milei les solicitó este viernes la renuncia a los titulares de Anses y Minería, Osvaldo Giordano y Flavia Royón, respectivamente. El pedido llega luego del fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, por lo que el líder de La Libertad Avanza responsabiliza, entre otros, a los funcionarios cercanos a los gobernadores peronistas.

“La Oficina del Presidente de la República Argentina comunica que el presidente Javier Milei la solicitado la renuncia del Titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón”, expresaron en un comunicado.

Además, informaron que “sus respectivos sucesores serán anunciados en los próximos días. Asimismo, la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

Giordano utilizó las redes sociales para responder: “Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en @ANSESgob. Le deseo una gran gestión al presidente @JMilei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina”.

En el Gobierno daban como un hecho la salida de los funcionarios que responden a los gobernadores: Giordano al peronismo cordobés y Royón a Gustavo Sáenz. En esa lista siguen Franco Mogetta (Transporte), Daniel Tillard (Banco Nación) y Luis Giovine (Obras Públicas). En su entorno esperan que Milei regrese al país y ejecute una modificación en el esquema del Gabinete. Una incisión que extirpe a los que no se alinearon 100%.

Llaryora, Sáenz y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son los más apuntados por el gobierno nacional y el Presidente. Esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que “se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno de Milei luego del traspié de la Ley Ómnibus. En esa línea, consideró que el Gobierno “tiene que alinearse políticamente, todos tienen que defender una causa y jugarse por la causa”. Una exclamación de fidelidad en el medio de la tormenta.

La idea de la ex titular del PRO coincide con la del ala más dura del Gobierno. Apostar a un nuevo diseño del Gabinete que contenga al partido de Mauricio Macri como principal aliado. Trasladar la buena sintonía en el Congreso, donde el bloque que conduce Cristian Ritondo acompañó casi en su totalidad la ley, al Poder Ejecutivo. Fusión y fortaleza.

Más allá de la sociedad política de Macri con Milei, y la inclusión de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio - Bullrich-Petri - en el Gabinete, en los primeros días de gestión quedó en claro que existe una fuerte sintonía entre el partido fundado por el ex presidente y La Libertad Avanza. Ritondo ha defendido la ley y la gestión de Milei mucho más que la mayoría de los legisladores libertarios. Un pequeño ejemplo del alineamiento.

El ex presidente Macri, que en las últimas horas mantuvo una comunicación telefónica con el influyente asesor Santiago Caputo, no quiere que el PRO empuje el cambio de Gabinete, si no que sea Milei quien tome las decisiones. Entiende que hay que empoderar la palabra y la decisión del Jefe de Estado. Que defina él, con el poder concentrado en su mano. Esa idea va en paralelo a la decisión que tomó Bullrich de salir a hablar de un rediseño del Gabinete.

En el corazón del Gobierno estiman que la caída de la Ley Ómnibus es un buen momento para correr a los funcionarios de las provincias y fortalecer la alianza con el PRO. Más que todo con el ala dura, que responde directamente a Macri. Serviría para fortalecer al Poder Ejecutivo, que está sumido en un conflicto permanente con los mandatarios y los legisladores que componen la coalición dialoguista.

Una alianza que se construya con cierta rapidez en la antesala de los meses más duros para la economía argentina, teniendo en cuenta la escalada inflacionaria, la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la creciente recesión como consecuencia del fuerte ajuste fiscal que lleva adelante el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.