Sigue el paro de UTA y este viernes tampoco habrá colectivos

Por Santotomealdía

Este viernes se cumplirá la tercera jornada consecutiva sin colectivos. Aunque no hubo ninguna comunicación oficial, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Santa Fe, confirmaron a Santotomealdía que los trabajadores no tuvieron novedades sobre el 60% de los salarios que aún no percibieron.

De esa manera, el gremio mantiene vigente la medida de fuerza que se inició a la hora cero del miércoles. El paro afecta las líneas urbanas e interurbanas, por lo que incluye el servicio de la empresa Continental.

Llega el fin de semana

Desde el gremio alertaron por la posibilidad de que la medida de fuerza se extienda por todo el fin de semana largo -que incluye lunes y martes de carnaval-, si es que las empresas no abonan este viernes el porcentaje de haberes adeudados.

Para colmo de males, la situación llegó a un límite este jueves, con el anuncio del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del transporte para el interior del país.