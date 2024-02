Francos: "Seguiremos gobernando con el apoyo popular y sin el parlamento"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, realizó declaraciones tras el fracaso legislativo de la ley ómnibus propuesta por el Gobierno de Javier Milei, donde se tuvo que levantar la sesión y volver a comisión.

Francos, se explayó sobre la decisión: ''Como ustedes habrán visto, nuestro bloque decidió mandar a comisión de vuelta al proyecto porque de entrada nomás vimos la falta de voluntad de la mayoría de acompañar las propuestas de modificación que planteaba el Gobierno Nacional y se rechazaron las facultades delegadas más importantes que permitieran regular, reorganizar el Estado, etcétera''.

''Entonces de esa forma no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la ley porque perdía su esencia, con lo cual resolvimos mandarlo a comisión y seguir gobernando por ahora como estamos gobernando y como estamos obteniendo los resultados en la macroeconomía que se está viendo en estos días'', agregó.

Al ser consultado sobre el motivo para que la vuelta atrás ocurra, el ministro dijo que cree que ''hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica, nosotros esperábamos que se avanzara en la mayoría de las delegaciones de facultades, había algunas observaciones, pero suponíamos que las delegaciones en general se iban a aprobar como se le han dado delegaciones a todos los gobiernos en situaciones de emergencia y se han citado en todos los discursos de la Cámara que ha habido delegaciones de facultades en varias oportunidades y a este gobierno no se las han querido dar, con lo cual seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos, pero vamos a seguir gobernando igual''.

También, en relación a los gobernadores, expresó que: ''Creo que ha habido diferencias de algunos gobernadores. A ver, los gobernadores se quejaban de que se les había caído la recaudación de los recursos coparticipables porque en el gobierno anterior se bajó el capítulo de ganancias''.

Luego, continuó: ''Nosotros les propusimos tratar el tema fiscal especialmente para aprobar esta ley, pero en el sentido de acordar el tratamiento de una ley que para el gobierno era importante para poder tener herramientas para plantear modificaciones y reformas que había que hacer en este momento''.

''Creo que es una lástima que no la hayamos podido aprobar ahora, creo que había varios gobernadores que estaban esperando la aprobación de esta ley, esta ley tenía capítulos muy importantes que relacionaban a la producción, explotación, exportación de hidrocarburos y a las inversiones que podían venir al país en este momento, y todo eso en función de que se ha rechazado hasta ahora varios de los artículos de la ley, quedó trunco, con lo cual nos pareció que no era razonable seguir con el tratamiento de la ley y veremos ahora en comisión si eso es factible revertirlo o no, y si no, seguiremos gobernando con los elementos que tenemos'', puntualizó.

''Me siento decepcionado con que la política no ve, no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino. El pueblo argentino votó un cambio y la política no lo convalida. Entonces, digamos, esta es un poco la disputa, me parece. Entonces, yo creo que cuando el Presidente Milei cuestiona la dirigencia política, lo hace por esto, porque no son capaces de enfrentar la realidad compleja que tiene la Argentina y la enorme maraña de regulaciones que nos traban y nos impiden avanzar'', lamentó.

El tratamiento de la cuestión fiscal

Posteriormente, aclaró que por el momento no van a tratar la cuestión fiscal: ''El impuesto país, ganancias y demás no se van a tratar. No lo vamos a tratar, estaba sujeto a que se tratara en esta ley de modo que si no se aprobó la ley... La reunión que se hablaba queda sin efecto, una posible reunión con gobernadores. Bueno, veremos si se da de aquí en adelante alguna reunión con gobernadores, pero no me parece que en este momento podamos decir que vamos a tener una reunión de gobernadores con este clima de confrontación en definitiva''.

También explicó, en relación a la vigencia del impuesto país, que tienen ''dictámenes claros que dicen que está vigente hasta el 31 de diciembre.

Para finalizar, apuntó contra Unión por la Patria: ''Sacamos del medio varias cuestiones que trababan, así y todo no se pudo avanzar, entonces lo que nosotros vemos que hay una intención de obstruir la acción del gobierno, tenemos claro que desde el sector de Unión por la Patria esto es así, pero pensábamos que otros bloques nos iban a acompañar como habían expresado públicamente que apoyaban, que apoyaban, que apoyaban, pero llegado el momento en los temas clave de los primeros artículos de la ley, ya no apoyaron.

Ley ómnibus: Germán Martínez calificó de "derrota parlamentaria" y "fracaso legislativo" la vuelta a comisión

Luego de levantarse la sesión antes de tratar las privatizaciones, el presidente de bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, declaró: ''Es claramente una derrota parlamentaria y un fracaso legislativo por parte del espacio político de Milei'',

Además, advirtió que la decisión de volver a comisiones significa ''que ya no hay dictámenes''. Y agregó: ''Sabíamos que era lo que estábamos trabando, siempre supimos que esta ley no estaba para aprobarse. Es un fracaso legislativo para el oficialismo. Me gustaría que se pueda aprender de esto, así no se legisla.''

En el art. 5 el oficialismo y los bloques que acompañaban se dieron cuenta del riesgo que era seguir. Esta estrategia de la ley ómnibus no debe volver a suceder. Nuestra tarea es legislar y hacerlo bien y muestro bloque lo hizo muy muy bien y los resultados están a la vista. Ahora todo está caído y hay que arrancar desde cero", finalizó.

Martínez había declarado el viernes que el debate en el recinto de la Cámara de Diputados no terminaba de despejar cuestiones oscuras de la ley ómnibus que ''pasaron durante el trámite de la comisión'', consideró ''anómalo'' el tratamiento del texto y señaló que en la votación en particular sería donde se vería ''el nivel de coherencia'' de cada legislador.