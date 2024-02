Robaron en Los Piratitas: se levaron indumentaria, pelotas y otros elementos

Por Santotomealdía

El club Los Piratitas, ubicado en el barrio Villa Adelina Centro, fue blanco de un nuevo hecho delictivo. Este lunes, delincuentes ingresaron a la sede de la institución y se llevaron indumentaria deportiva y pelotas de fútbol, entre otros elementos.

Para los dirigentes es un golpe muy duro, ya que se es el octavo hecho de inseguridad que les toca sufrir.

El presidente de la entidad, Alejandro Ojeda, relató lo sucedido a Santotomealdía: “Ayer recibo una llamada preguntándome si habían robado y me dicen, porque acá andan unos chicos con la indumentaria del club”, comentó.

“A los cinco minutos vine, vi la puerta forzada, toda la ropa tirada en el piso y estaba todo dado vuelta, todo revuelto”, detalló.

Según pudieron constatar los dirigentes, los ladrones se llevaron camisetas y pantalones de fútbol de las divisiones inferiores, pelotas de fútbol, un inflador, una pava eléctrica y algunas herramientas.

“Un juego de indumentaria, hoy por hoy, está rondando los 200 mil pesos. Donde te falten tres shorts o tres camisetas, no podés jugar, porque todos los números son correlativos, se desarma el equipo”, lamentó Ojeda.

Seguidamente, el presidente contó que los torneos comienzan en marzo, por lo que no saben si podrán iniciar la competencia. “Con el sacrificio que cuesta comprar cada cosa, así sea un inflador, una pelota…”, expresó.

“Yo hablé con la policía y le dije que ya este es el octavo robo. No es que esté en contra del accionar policial, el tema es que no se van a conseguir las cosas. Ojalá, ojalá me equivoque y la podamos llegar a conseguir, pero la veo muy difícil”, finalizó el dirigente.