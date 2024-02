Alan Crenz no dejó dudas y retuvo el título juvenil

El santotomesino Alan Crenz venció por nocaut técnico en el primer round a Keine Montenegro y defendió la corona Mundial Juvenil del peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Fue en una velada que se desarrolló en el Club Deportivo Jorge Newbery, en la ciudad de Gálvez.

Ante un buen marco de público, el púgil de nuestra ciudad, entrenado por Carlos Lemos arrancó el año de muy buena manera, cosechando su triunfo número 11 en 12 presentaciones.

Crenz (62,800) se impuso claramente al venezolano Montenegro y, de esa manera, llevó su record a 11-1 y 11 KO, con un único tropiezo sufrido en 2022 versus su comprovinciano Alexis Camejo.

El Rusito, acompañado por su padre en el costado del ring, el ex campeón César David Crenz, demoró apenas algunos segundos en conectar el primer cruce de izquierda al mentón de su rival. Montenegro dijo que estaba para seguir y se levantó, pero otro certero golpe de izquierda tiró a la lona al venezolano nuevamente, por lo que la pele no duró más de un minuto.