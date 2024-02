Bullrich dijo que "no hubo ningún incidente grave" en torno al Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este viernes el operativo de seguridad realizado el jueves en torno al Congreso, durante el segundo día de debate de la ley “Bases”, consideró que “no hubo ningún incidente grave” y remarcó que su gestión seguirá “manteniendo el orden público”.



“Ayer hubo mucha fuerza de seguridad, pero no hubo ningún incidente grave”, evaluó Bullrich al hablar con radio Mitre, y anticipó que los operativos en torno del Parlamento continuarán “hasta que el tratamiento de la ley termine”.



“Las fuerzas están cansadas, hace mucho calor, pero vamos a cuidar el Congreso y el orden público para poder lograr que Argentina sea un país normal y no bajo el ataque de piedras y palos”, aseguró la funcionaria nacional.



Bullrich sostuvo que “después de vivir en una crisis y un caos total y absoluto, donde la ley no tenía ningún valor, ahora empieza a tener valor y hay una decisión de ordenar el país”.



Foto: Víctor Carreira



Afirmó que en este contexto su trabajo es evitar que “un grupo o sector organizado políticamente intente tomar el Congreso, rompa los vidrios o genere caos, como ya lo hemos visto en distintas oportunidades”.



Bullrich se refirió a lo dicho por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner, cuando este jueves recordó los ataques con piedras hacia el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, y dijo que “con nosotros eso no hubiera sucedido”.



Bullrich consideró que parte de los manifestantes “todo el tiempo nos prueban, quieren hacer que nos pasemos del límite todo el tiempo”.



Aseguró que el operativo “no fue desmesurado” y tuvo la dimensión necesaria para que “las fuerzas de seguridad tengan el control”.



Foto: Víctor Carreira



“Si las fuerzas de seguridad no tienen el control, terminamos en un desastre”, apuntó.



En este sentido, se preguntó: “¿Ayer hubo algún manifestante herido, que tuviera problemas?”.



Indicó asimismo que “hubo una persona que fue herida en otro hecho, en un robo en otra parte, y apareció en la plaza con una herida, pero no fue golpeado por la policía”.



Bullrich defendió la utilización de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad al indicar que “cuando uno mira la escena de cerca se pueden ver la cantidad de cosas que volaban, como palos o piedras, una permanente agresión con el intento de hacer retroceder a las fuerzas”.



Alfredo Luna, uno de los reporteros gráficos de Télam que resultaron heridos. Foto: Víctor Carreira



Al ser consultada sobre el hecho de que varios periodistas fueron afectados por este accionar policial con balas de goma, Bullrich dijo que “en algunos países existen protocolos para el periodismo que en general trabajan por fuera de donde trabajan las fuerzas de seguridad, pero aquí nunca se avanzó en ese sentido porque se analiza como una falta de libertad de expresión”.



Bullrich dijo que no está dispuesta a quedarse “a mitad de camino” y opinó que “hay personas que quieren tomar la calle, son violentos y muchos dicen en campaña que vamos a ser firmes, que se terminan los cortes, pero a la hora de hacerlo se asustan”.



En otro orden, cuestionó al diputado nacional de UxP Eduardo Toniolli, a quien acusó de “haberle pegado a un policía, a quien le rompió un diente”, al intentar evitar la detención de cuatro mujeres durante las manifestaciones de los últimos días, y dijo que esa agresión está catalogada por la justicia como “lesiones graves”.