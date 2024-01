Colón trae dos jugadores de San Lorenzo: Herrera y Sabella

Colón tiene casi asegurada la llegada de dos futbolistas más para el armado de su plantel de cara a la temporada 2024, cuyo inicio será el sábado 3 de febrero cuando reciba a Defensores Unidos de Zárate por la fecha 1 de la Zona B de la Primera Nacional.

Aunque restan algunos detalles contractuales, es prácticamente un hecho que el "Sabalero" incorporará al lateral derecho Ezequiel Herrera y al volante ofensivo Alexis Sabella, ambos procedentes de San Lorenzo. Se presume que llegarán a préstamo por un año, aunque no trascendieron mayores detalles al respecto.

Herrera tiene 21 años y es oriundo de Benavídez, provincia de Buenos Aires. Suma ocho partidos en su corta carrera y el año pasado jugó tres con la camiseta de San Lorenzo: dos por el torneo local y uno por la Copa Sudamericana.

Sabella tiene 22 años y en la pasada temporada estuvo a préstamo en Platense, donde disputó ocho encuentros, siete por la liga y uno por Copa Argentina. Sin mayor lugar en la consideración del entrenador del "Ciclón", Rubén Darío Insúa, buscará ganar rodaje en el elenco rojinegro.

El año pasado se dio una situación particular con el oriundo de Florentino Ameghino. Es que se encendieron las alarmas respecto a su estado anímico cuando realizó un posteo en las redes sociales con el mensaje "Me duele mucho no tener más deseo" y lo acompañó cambiando su foto de perfil por un círculo negro.