Caputo dijo que si la Ley Ómnibus no se aprueba, "las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”

“En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”, sentenció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, refiriéndose al proyecto de ley ómnibus del Ejecutivo y dejando en claro que no se negocia el ajuste fiscal, ya que considera que es el único camino para poder bajar la inflación y salir del estancamiento que enfrenta la Argentina. Enfatizó que “si la ley no pasara, sería una muy mala noticia, no solo para mí, sino para los argentinos”.

Y, aclaró que, en este hipotético caso, no se volvería al desequilibrio de 0,9% (previsto en el anterior entendimiento). El gobierno de Javier Milei no está dispuesto a emitir ni a solicitar préstamos (ni siquiera al FMI) para evitar bajar el gasto del Estado.

Es más, considera que equilibrar las cuentas públicas no debe ser solo una tarea del gobierno nacional, “las provincias también deben hacer lo suyo”. Reconoce que los recortes de privilegios -no solo de la política- generarán resistencias, pero está convencido de que no hay alternativa y por esto es necesario ir “a fondo”.

El propio FMI resalta el alcance de las medidas: “Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2% del PBI este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos”. Dado que el gobierno de Milei recibió un desequilibrio estimado del orden de los 3 puntos, el objetivo implica una corrección de nada menos que 5 puntos del PBI.

Ámbito le preguntó al ministro si el programa contemplaba asistencia a los sectores medios que se verán afectados, entre otros factores, por la suba de tarifas, pero no respondió sobre este punto específico.

La duda que se plantean los especialistas es hasta qué punto la población seguirá apoyando al Gobierno, más allá de que distintos sectores puedan estar de acuerdo con gran parte de las medidas, toda vez que los salarios perderán cerca de 10% entre diciembre y marzo, según Ecolatina. Para el caso de los sectores informales, la situación es peor.

Sin nueva deuda

El titular del Palacio de Hacienda sí aclaró que “el programa no incluye tomar nueva deuda”, porque “en nuestra alineación económica queremos llegar a no tener que pedirle plata a nadie”.

Por su parte, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, preciso que “no hay cambios en la política monetaria y cambiaria”, de donde se interpreta que el gobierno continuará con el crawling peg del 2% mensual.

La afirmación del titular de la política monetaria coincide con un momento en el que los dólares financieros vienen subiendo y el mercado desconfía que se pueda mantener la pauta oficial de 2%, tal como resulta de los futuros de dólar que anticipa subas a partir de marzo.