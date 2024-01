El Kily González explicó la "no llegada" dede Maffini y habló de lo de Zenón a Boca

“Gonzalo tuvo un problema familiar, personal, y ante todo está lo personal. Para mí es una decisión respetable, siempre me pongo del lado del chico. Se volvió a Río Cuarto con su familia y ya está, no puedo decir más nada”, explicó Cristian González, el DT de Unión, en una entrevista con TyC Sports, luego de finalizar el entrenamiento de Unión en Casasol. Así, dio su versión de porqué Gonzalo Maffini no será refuerzo de Unión 2024.

En plena pretemporada, el Kily sabe que puede perder a su máxima figura, el zurdo correntino Kevin Zenón, y aprovechó su paso por TyC Sports para darle un mensaje en plena negociación con Boca.

"Su gran error sería pensar que ya está en Boca y dejar de priorizar su momento de preparación para lo que viene en donde sea que le toque jugar. Lo que yo priorizo y ya lo hablé con él es que meta su cabeza en lo que realmente tiene que hacer, que es estar entrenándose en Unión", arrojó el DT de 49 años.

En las últimas horas, Boca se acercó “muchísimo” a los 4 millones de dólares que exige Unión por el 80 por ciento de la ficha, por lo que el acuerdo de los clubes es inminente.

Ante esta posibilidad, el Kily lo aconsejó a Zenón por su experiencia en el club de la Ribera (1995-97): "Pasar por Boca fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Vende estando bien o estando mal. Repercute a nivel mundial. Te encontrás con gente de Boca todo el tiempo. Es muy fuerte un paso a ese club".

"Es un jugador con mucha proyección, con más de 100 partidos en Primera, que nos ha dado muchísimo, aunque le falten cosas por mejorar. No tengo dudas de que está preparado y le vendría muy bien a Boca. Igualmente, sería un cambio rotundo siendo tan chico", elogió el entrenador a su número 10.

Y agregó: "Es un jugador muy dinámico que puede jugar en varias posiciones. Te puede hacer todo el carril, puede jugar por dentro, tiene buenas terminaciones, buen uno contra uno, buena pegada y buen manejo de la pelota parada. Obviamente que aún tiene que incorporar cosas desde lo táctico, pero es lógico porque es chico y tiene mucho por aprender. Me deja tranquilo su atrevimiento, su personalidad para seguir intentándolo aunque no le salga. Boca busca ese tipo de jugadores".

De cara a lo que es el mercado de verano, donde por ahora llegaron tres jugadores (Lucas Gamba, Bruno Pittón y el juvenil Fascendini libre de Boca), el DT del Tate dejó sus sensaciones por TyC Sports.

"Estamos haciendo una ventana de transferencias más que interesante. Por eso, hay expectativas. Hay nombres circulando pero no quiero ilusionar a la gente mencionándolos. Estamos haciendo un esfuerzo grande para traer jugadores de jerarquía y competir con los grandes", cerró el “Kily”, que en un puñado de horas se instalará en Montevideo, donde Unión tiene cerrados tres amistosos internacionales en el marco de la Serie Río de La Plata.