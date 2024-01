Para ASTEOM, la propuesta del Gobierno Municipal “no requiere ni el más mínimo análisis”

Por Santotomealdía

Al salir de la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo, en el marco de la audiencia conciliatoria por el despido de 53 trabajadores, los principales dirigentes de la ASTEOM no ocultaron su malestar. “La propuesta fue totalmente insuficiente, no requiere ni el más mínimo análisis, por eso decidimos no entrar en detalles”, coincidieron Ignacio Donna y Gabriel Benassi.

Teniendo en cuenta lo expresado por los dirigentes, el ofrecimiento del intendente -trasladado por su secretario de Gobierno en la reunión de este viernes- está muy lejos de incorporar a la totalidad o, al menos, a un alto porcentaje de los trabajadores cesanteados.

“El Ejecutivo trasladó una propuesta que nos pareció insuficiente, así que pasamos a un cuarto intermedio para el día miércoles a las 8 de la mañana”, explicó Donna, el secretario general

Sobre los pasos a seguir, explicó: “Vamos a esperar a la reunión del miércoles, seguramente entre lunes y martes vamos a estar hablando con las bases, con nuestros compañeros en los lugares de trabajo. También tenemos que informar a la FESTRAM, a la CGT y esperamos al miércoles a ver qué sucede en la reunión”.

“Totalmente insuficiente”

El secretario general adjunto, Gabriel Benassi, profundizó en el análisis del ofrecimiento. “Nosotros teníamos la expectativa de que la oferta de hoy tenga algún tipo de criterio que sea por lo menos evaluable, que pueda ser puesta a consideración”, dijo

“Fue totalmente insuficiente, no requiere ni el más mínimo análisis, por eso decidimos no entrar en detalles de la propuesta”, agregó.

Más adelante, el dirigente de la ASTEOM sostuvo que la audiencia “ya había empezado mal; dijimos, podemos volver a conversar, pueden volver con otra propuesta. Tuvieron esa intención, por eso lo valoramos y todavía sostenemos el diálogo porque se comprometieron a traer una nueva propuesta, con un nuevo criterio”.