Larreta criticó el DNU de Milei y reclamó que las leyes pasen por el Congreso

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado este miércoles por el presidente Javier Milei, que establece una desregulación total de la economía del país, al afirmar que "la Argentina necesita reformas pero no por decreto" y aseguró que "el instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso".



"Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra Republica", publicó Rodríguez Larreta en su cuenta de X.

Para el exalcalde porteño y fundador del PRO "las reformas profundas" del país

"Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo", agregó.



Pese a mostrarse a favor de algunas de las medidas del decreto, como "la declaración de la educación cómo servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero y la reforma de los Registros Automotores", Larreta pidió "hacer las cosas bien, con la Constitución por encima de todo".



"Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora", subrayó.