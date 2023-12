El Gobierno incluirá en la Ley Ómnibus un proyecto para aprobar la SAD en el fútbol

La diputada Juliana Santillán reveló que el Gobierno Nacional incluirá en el paquete de leyes un proyecto para habilitar las Sociedades Anónimas en el fútbol que presentarán al Congreso y aclaró que será una opción, "pueden tomarlo o no".

“Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema”, expresó Santillán este viernes a la salida de un encuentro con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.

Y agregó: "Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales van a tener la posibilidad y los que no, no", aclaró la legisladora nacional.

Además, la diputada por La Libertad Avanza criticó a quienes se refieren al tema como una privatización: "Cuando se dice privatización del fútbol es un error grande porque hay que decir que es lo que no son las sociedades anónimas en lugar de decir lo que son. No es una privatización. Tenemos una gran expectativa que actores importantes de la industria del fútbol, como puede ser Guillermo Tofoni, pueda ser una de las personas que les cuente las funciones, cómo trabajar industrias tan complejas que no se conocen el paño", disparó.

Por otra parte, Santillán calificó como una sobreactuación por parte de la AFA, refiriéndose a la Asamblea Ordinaria que los dirigentes del fútbol argentino rechazaron de manera unánime a las SAD: "Oponerse a algo que no existe es casi una cuestión irrelevante te diría. Estamos hablando de industrias, de mejorarla, y eso implica que estén adentro de los socios y los presidentes de los clubes", cerró.

Comentarios (0)