ATE define "los pasos a seguir" y advierte que 10.000 estatales podrían quedar sin trabajo

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) delibera este jueves sobre "los pasos a seguir" ante los anuncios realizados esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, al tiempo que estimó que en los próximos meses 10.000 trabajadores pueden quedarse "sin empleo" en el Estado.



"Los mismos que llevaron al país a la quiebra en 2001 y tomaron deuda en 2015 ahora afirman que es preciso ajustar, especulan con el miedo y la desinformación y están a merced de lo que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI)", añadieron desde el gremio en un comunicado.



"Caputo dijo que va a despedir a los contratados de 2023, cuando 10.000 los trabajadores fueron incorporados"Daniel Catalano, ATE Capital





El encuentro sindical se desarrolla desde las 10 de la mañana en las instalaciones del Hotel 27 de Junio, ubicado en Defensa 1469 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Desde la organización sumaron que "los funcionarios del nuevo Gobierno comenzaron con la persecución y estigmatización de los estatales" y agregaron que "ahora llegará el turno de los jubilados", dado que "procurarán modificar en el Congreso Nacional la movilidad jubilatoria, lo que no es posible permitir".



También consideraron que "la fórmula de destrucción de la industria nacional, el saqueo de los recursos naturales y la pulverización de la clase media ya fue aplicada y provocó una debacle social"; y que "si no se aumentan las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) millones de familias sufrirán el desamparo total, por lo que hay una olla a presión".



Catalano relató la reunión que ATE mantuvo con el ministro de Interior, Guillermo Francos / Foto: Archivo.

Congelamiento y despidos

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, aseguró que el ministro de Interior, Guillermo Francos, "no desmintió el congelamiento de salarios en el sector público", tras la reunión que ambos mantuvieron el miércoles en la Casa Rosada, y estimó que en los próximos meses 10.000 trabajadores pueden quedarse "sin empleo" en el Estado.



"Tuvimos una audiencia con el ministro del Interior, aprovechamos para hablar de la situación del Estado nacional y él no se corrió ni un centímetro del análisis que hace el Gobierno. Le explicamos que estimamos que 10.000 trabajadores estatales se van a quedar sin trabajo", indicó Catalano en declaraciones a la radio AM530.



"(El ministro de Economía Luis) Caputo dijo que va a despedir a las contratados de 2023. Son 10.000 los trabajadores que están contratados durante el 2023, tenemos que hacer un análisis de que hay trabajadores de cupo trans, de cupo por discapacidad, que son leyes votadas en el Congreso", informó.



En este sentido, Catalano explicó que "no hay en vistas una mesa salarial" y advirtió que puede llegar a haber "jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios".