Colón solicitó ante la AFA la nulidad de su descenso

A casi una semana del partido desempate contra Gimnasia que terminó con el descenso de Colón a la Primera Nacional, la dirigencia sabalera solicitó ante la AFA la nulidad de la pérdida de la plaza en Primera División, aduciendo que se cambió el reglamento del torneo en plena disputa.

El escrito, presentado por el abogado especializado en Derecho Deportivo Ariel Reck, argumenta que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, se refiere a que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres estaba ausente y que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.

Si bien la gestión es real, las posibilidades de dar macha atrás son ínfimas. Esto significa que seguirán siendo 28 equipos en la Primera División, con Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio, la Asamblea Extraordinaria decidió anular por unanimidad uno de los tres descensos, el segundo por promedios, con la intención de que sean dos los equipos que pierdan la categoría hasta 2028.

Colón sumó 45 puntos en la tabla anual, los mismos que Gimnasia, motivo por el cual el segundo descenso a la Primera Nacional (el primero fue Arsenal por promedios) se dirimió a través de un partido desempate.