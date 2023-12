River derrotó agónicamente en el Kempes a Belgrano de Córdoba

River Plate superó esta noche, 2 a 1, a Belgrano, de Córdoba con un gol agónico de Facundo Colidio en tiempo de descuento y pasó a semifinales de la Copa de la Liga, instancia en la que espera por el ganador del partido que disputaban esta noche Racing y Rosario Central.



El venezolano Salomón Rondón había puesto en ventaja al ‘Millonario’ a los 17 minutos del complemento y el delantero Lucas Passerini logró el empate transitorio para el ‘celeste’ a los 34m. de esa segunda mitad, en el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante unas 55.000 personas.



Fue River el dominador en cuanto a la posesión en la primera etapa, y el que más proponía en campo rival, pero no lograba penetrar en la defensa cordobesa.



Mientras que Belgrano apostaba a la contra y en alguna ocasión aislada logró inquietar a los marcadores de River, que se complicaron en algún retroceso, pero se rehicieron a tiempo para neutralizar los embates ‘piratas’.



El uruguayo Nicolás De la Cruz para los ‘Millonarios’ y el volante Ulises Sánchez en los cordobeses, eran los que aportaban claridad para uno y otro lado, aunque el juego en esos primeros minutos el trámite era de mucha lucha en el medio, y acciones de real peligro en los arcos.



No podía el conjunto de barrio Núñez y en el otro campo en una clara contra que encabezó Jara y habilitó a Rolón, pero el volante central llegó sin energía tras la corrida, y se enredó al definir.



En el último cuarto de hora de ese primer tiempo se incrementó el dominio de River, que sumó a las buenas apariciones de Nacho Fernández, Santiago Simón y Rondón para manejar la pelota con precisión, aunque sin exigir a Nahuel Losada.



Foto: Laura Lescano.





De arranque lo tuvo el elenco de Martín Demichelis en el inicio del complemento, cuando De la Cruz corrió al espacio para recibir un pase filtrado del venezolano Rondón, pero el arquero Losada se lució ante el uruguayo y le tapó el tiro rasante que buscaba el segundo palo.



Y luego llegó la primera gran polémica de la fresca tarde-noche cordobesa, porque a instancias del VAR –controlado por Héctor Paletta- el árbitro Facundo Tello anuló lo que hubiera sido la apertura del marcador, por una posición adelantada de Jara, que en segunda instancia había batido a Franco Armani.



Intentaba equilibrar Belgrano el desarrollo, pero corría siempre de atrás por el buen manejo de River, que en ese ir constante encontró claridad con el tanto de Rondón, que ganó de cabeza en el área tras un centro de Enzo Díaz, y un desvío en la espalda del defensor Matías Moreno descolocó a Losada, que no pudo evitar la caída de su valla.



Más tarde, Losada le ahogó el gol a De la Cruz que había elaborado una gran jugada individual, en tanto que Belgrano no reaccionaba, y no lograba gravitar con sus delanteros Jara y Passerini.



Foto: Laura Lescano.





Hasta que a falta de 10 minutos para el cierre volvió a aparecer el 9 ‘celeste’, se filtró entre los centrales de River, que ya tenían en la zaga el refuerzo de Ramiro Funes Mori, y con un formidable cabezazo batió a Armani para poner el 1 a 1 y dejar todo abierto de cara a la definición.



El tanto de Passerini fue convalidado por el VAR luego de que se sancionara posición adelantada en primera instancia.



La expectativa era enorme en el Kempes ante el cierre del juego, Belgrano lo seguía buscando por arriba y el conjunto de Demichelis apostaba al buen pie de sus jugadores, hasta que los ‘Millonarios’ hilvanaron una precisa combinación por izquierda para la subida de Enzo Díaz, que se vistió otra vez de asistidor y con un pase bajo encontró a Colidio, que definió junto al palo izquierdo de Losada.



Fue el estreno goleador del ex Tigre con la camiseta de River, y llegó en un oportuno momento para evitar la definición por penales, avanzar a semifinales y esperar al rival que saldrá del ganador entre Racing y Rosario Central, que se enfrentaban esta noche en Salta.