Violenta entradera en una vivienda de barrio General Paz

Por Santotomealdía

Un delincuente armado asaltó a una mujer de 85 años y a su empleada doméstica este martes por la mañana en barrio General Paz de nuestra ciudad. El hecho ocurrió a las 8 de la mañana, en una casa ubicada en la esquina de Balcarce y Falucho.

Según contaron las víctimas a Santotomealdía, el malviviente estaba escondido detrás de un arbusto ubicado y las sorprendió cuando la empleada llegaba al lugar.

“Es una abuelita que yo cuido todos los días. Ella me abre la puerta, el tipo entra, nos empuja. Y después pasó todo lo que tenía que pasar. Se llevó la plata, celular, nos pateó, nos amenazó con un arma, quería dispararnos”, relató la empleada. Era una sola persona, cara descubierta.

Según reveló la mujer, el asaltante era un joven de unos 22 años y actuó a cara descubierta. “Fue terrible, los golpes, las patadas, el tipo estaba drogado. Quería plata, tuve que canjear la alianza que tenía, era de mi mamá, para que no se llevara mis documentos”, agregó la mujer.

Según dijo la empleada, el sujeto se llevó 20 mil pesos en efectivo “que yo tenía en la billetera, que había pasado a retirar para darle a mi hija que juntara para el viaje de séptimo grado”.

“Eso es todo lo que se llevó. Y quería más, pero no había. Acá en la casa no hay plata, porque la abuela no maneja plata. La plata que él se llevó fue la que estaba en mi bolso, más el celular mío y unos auriculares”, completó.

La mujer de 85 años permanecía en su casa, todavía dolorida en una de sus piernas. “Yo por eso no quiero salir a ninguna parte. Tengo miedo de que me roben lo poco que tengo, o que me maten. Diga que no entró la pieza, porque yo tengo una cuchilla, a lo mejor me la clava a mí, a la cuchilla”, comentó la dueña de casa.