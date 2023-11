Mundial Sub17: Argentina cayó por penales ante Alemania

El seleccionado argentino Sub-17 perdió en los penales por 4-2 ante Alemania, tras empatar 3-3 en el tiempo regular, por una de las semifinales del Mundial de la categoría que se disputa en Indonesia.



La primera semifinal se jugó en el estadio Manahan de Surakarta, con arbitraje del portugués Joao Pinheiro.y luego Francia enfrentará a Mali por el otro pasaje al partido decisivo.



Los tantos del encuentro fueron marcados por Paris Brunner, en los europeos y campeones continentales, a los 9 minutos de comenzado el encuentro y a los 13 del complemento, al que se sumó Max Moerstedt, a los 69. Mientras que Argentina lo había dado vuelta con dos apariciones de Agustín Ruberto a los a los 35 y 49 miinutos, de una primera parte emotiva, mientras que a los 97 pondría la paridad emotiva.

En la jugada inicial, con el saque desde la mitad de la cancha, tuvo la primera acción para la Argentina en el Estadio Manahan de Sarakarta con una tenue llovizna.



Claudio Echeverri recibió un pase de Albarracín en profundidad y el crack de River eludió al arquero y en el remate, cruzado, quedó larga del arco alemán defendido por Konstantin Heide, quien jugó por una de las figuras del equipo, Max Schmitt.



Los primeros minutos fueron todo de la Albiceleste, con Ian Subiabre jugando por la banda izquierda y como uno de los conductores, más retrasado que Echeverri, y cómo extremo más punzante.



Llegaría la apertura del marcador, a los 9 minutos, con Paris Brunner que apareció por la derecha y que con un fuerte remate venció a Jeremías Florentin.

#ARG 0 - 1 #GER | 08´ PT | Hay gol de Alemania. Gran definición de Paris Brunner para poner el primero del partido.



Un sacudón para la Albiceleste, que proponía, presionaba y buscaba acciones de ataque desde el comienzo del partido.Alemania, de contra, proponía sorprender a la Argentina con una condición física importante, aunque nada de eso fue impedimento. Subiabre, Acuña y Echeverri fueron el tridente argentino que generó más peligro.

A los 21´ Argentina tuvo la chance de igualdad, con una jugada iniciada por Subiabre que continuó Valentín Acuña, el cual con un centro dejó servida la pelota para Gustavo Albarracín que remató debajo del arco, pero el arquero Heide la mandó al tiro de esquina con una gran atajada.



La Albiceleste no dejaría de hacer su juego, y si bien tuvo varias ocasiones para la igualdad no se encontraba fino. Un gran desgaste físico fue la bandera de un equipo que no merecía la caída en lo que iba el trámite del juego disputado en Sarakarta.

Sin embargo, una jugada que parecía de poco peligro por la banda derecha encontró a un profundo Dylan Gorosito que sorprendió al lateral alemán y dio un centro para Agustín Ruberto que solo tuvo que rematar y poner el 1-1.

#ARG 1-1 #GER | 35´ PT | Sí, sí, sí ¡Hay gol de Argentina! Llega el empate de la mano de Agustín Ruberto que pone el broche de oro a una gran jugada.



En el final del primer tiempo, Brunner llegaría con un remate que se iba a ir por arriba del travesaño del arco defendido por Florentín.

Pero en la siguiente una jugada que llegó por la izquierda, el punto fuerte de Argentina, llegaría el desnivel en el marcador. Un pase de Echeverri para Agustín Ruberto y una definición de goleador con un certero remate al ángulo para el 2-1 de la semifinal.

#ARG 2-1 #GER | 45´(+4) PT | ????¡Nos volvimos a ilusionar! El sello del fútbol de potrero dice presente en Indonesia con Echeverri y Ruberto.



El comienzo del segundo tiempo tuvo a la Argentina con dos jugadas de gol que no prosperaron. Sin embargo, Alemania no se quedaría detrás.



Max Moerstedt mano a mano ante Florentín que remató y el arquero la sacó con su pierna izquierda, cuando caía el empate de los alemanes, pero sobresalió la figura del arquero nacional.



Sin embargo, Brunner aparecería nuevamente con la igualdad del partido, a los 13 minutos del complemento. Un error de salida de Florentín con sus pies, le dejó la chance al atacante europeo para que emparde las actuaciones.

#ARG 2-2 #GER | 12´ ST | La figura alemana, Paris Brunner, aprovecha el error en la salida y empata el partido.



Alemania fue una amenaza constante para Argentina en el ataque, es por ello que los dirigidos por Diego Placente movió el banco con los ingresos de Kevin Gutiérrez, Franco Mastantuono y Tiago Laplace.

Pero llegaría una jugada por la banda izquierda con un centro que quedó picando en el punto del penal y aparecería Max Moerstedt para poner el 3-2, con un cabezazo al ángulo de Florentín.

#ARG 2-3 #GER | 23´ ST | Los campeones europeos se ponen al frente con un tanto de Max Moerstedt.



Argentina insistió con jugadas por el eje del campo, sin profundidad en la última jugada. Además le costó llegar de contra ya que el cansancio fue evidente al igual que los nervios.

La selección argentina que hizo todo para ganarlo parecía que se quedaba sin piernas y fue donde Alemania se hizo fuerte en la contra.



Los europeos atentos en defensa, le cerraron los caminos a la Albiceleste cuando el ingresado Juan Villalba era importante en las trepadas al ataque.



En tiempo de descuento, Heide aparecería para taparle la chance de empate a la Albiceleste. Un mano a mano con Echeverri y el "Diablito" que remató, pero el arquero alemán la sacó y festejó como un gol con tres minutos de adicionado.



Nuevamente Heide sería determinante, con un disparo de Mastantuono en primera instancia y luego Dylan Gorosito en donde en ambas acciones las atajó el arquero europeo.



La selección argentina que hizo todo para llegar al empate, parecía que se quedaba sin piernas y fue donde Alemania se hizo fuerte en la contra, aunque no contaron con Ruberto. El “tanque” de River sería vital para la igualdad por 3-3, cuando parecía que se escapaba el partido.

#ARG 3-3 #GER | 45´(+6) ST | ¡GOOOOOOOL! Con garra, pasión y corazón, apareció el goleador sobre el final del partido para decir que esto no se terminó.



Ya en los penales Heide sería importante para contener dos remates (Mastantuono y Echeverri). el ingresado en el arco Franco Villalba atajaría un penal en Argentina, pero Paris Brunner cerró el partido emotivo y cambiante para los europeos.

Fue un 4-2 final con una Argentina que quedó cerca de su primera final de la categoría, pero irá por el tercer puesto el viernes.



En el caso de los argentinos irán ante el perdedor de Francia y Malí, que se enfrentan a segundo turno en Sarakarta, por el último lugar del podio mundialista.