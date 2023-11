Milei continúa con reuniones para la transición

El presidente electo, Javier Milei, continuó con las reuniones con su equipo de gabinete para la transición, recibió el llamado del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y adelantó que el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el macrismo, Luis Caputo, "está en condiciones" de ser titular de la cartera de Economía durante su gobierno.



El economista libertario realizó sus reuniones en su oficina del Hotel Libertador, lugar en donde está instalado desde octubre. Allí mantuvo reuniones con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, y el legislador porteño, Ramiro Marra, excandidato a jefe de Gobierno, para trabajar sobre la coordinación de los equipos de trabajo.



El miércoles a la noche, Milei consideró que Luis Caputo "está en condiciones" de ser titular de la cartera de Economía durante su gobierno porque "tiene la expertise necesaria" aunque advirtió que "yo soy el que imprime la visión".



En una entrevista para TN, también afirmó que en el balotaje del domingo ganamos "los outsiders", que no son "los mismos de siempre" y destacó que el programa económico de su gobierno "es totalmente distinto a lo que se ha hecho".



"El ministro de Economía no voy a ser yo pero soy el que imprime la visión. Tenemos ministro de Economía pero es cierto que la impronta y la lógica...", expresó Milei desde el Hotel Libertador, donde está viviendo desde octubre.



El presidente electo indicó que el titular del Palacio de Hacienda será anunciado "cuando lo tenga que anunciar, el 10 de diciembre lo van a conocer, cuando le esté tomando juramento", aunque admitió que el nombre "no hace la diferencia porque la visión económica la bajo yo".

Ajuste en el Estado

Al comenzar la entrevista, el actual diputado nacional celebró que en las elecciones "ganamos los outsiders, no somos los mismos de siempre" y aseguró que "nuestro programa económico es totalmente distinto a lo que se ha hecho en siglo XX y XXI".



"Esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política, va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado", indicó sobre sus futuras medidas económicas. Señaló que "el Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo en obra pública".



Al respecto, marcó que "van a tener que ser hechas por iniciativas privadas" y las obras públicas que ya están comenzadas serán "licitadas para que las haga en sector privado y si nadie la quiere hacer significa que no tenían sentido".



"Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en el sector privado", ratificó Milei porque "todo lo que hace el sector público lo hace mal" y mencionó las empresas estatales Aysa y Aerolíneas Argentinas.



No viaja Biden

Milei destacó el llamado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y expresó su reconocimiento "al mandatario estadounidense en la gestión por la liberación de los rehenes a manos del grupo terrorista Hamas".



El llamado de Biden al líder de La Libertad Avanza fue adelantado por la diputada electa y futura Canciller, Diana Mondino, quien en declaraciones a la prensa confirmó que el mandatario norteamericano no podrá viajar a Buenos Aires para asistir a la ceremonia de asunción de Milei.



"Durante el transcurso de la tarde el presidente electo Javier Milei tuvo el agrado de recibir la llamada del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien lo felicitó por su reciente triunfo electoral", señaló el documento.



En la conversación, ambos "coincidieron en la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales".



Durante la jornada, Milei conversó también con el mandatario ucraniano Volodomir Zelenski, a quien "le propuso que Argentina sea sede de una cumbre entre Ucrania y América Latina".



Y en un intercambio con la presidenta peruana, Dina Boluarte, conversó sobre "la importancia del crecimiento económico de la región".



Según indica el documento de prensa, en esa charla la mandataria peruana le expresó a Milei su "intención de estar presente en la asunción, previa consulta al Congreso de su país".



"Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina", indicó el presidente electo desde su cuenta de X (ex Twitter).



En esta línea, agradeció "especialmente a su Santidad el Papa Francisco" y al titular la OEA, Luis Almagro; al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa; al ex primer ministro británico y actual canciller, David Cameron; al presidente francés, Emmanuel Macron; al presidente chileno, Gabriel Boric; a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; al presidente del Banco Interamericano Ilan Goldfajn; al presidente de Estado de Israel, Isaac Herzog; y a la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Giorgieva.

Fuente: Télam