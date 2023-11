"A partir de la autocrítica y de la discusión interna, tenemos que reconstruirnos"

Luego de la derrota electoral del Justicialismo del pasado domingo, el referente local, Rodrigo Alvizo realizó un análisis acerca de los resultados y la postura del partido a partir de ahora.

"Ha ganado lo que se denomina el cambio en esta última elección,la más importante, y en eso nosotros como personas de la democracia y como actores importantes de la misma, vamos a respetar obviamente lo que decidió la mayoría", señaló el edil.

Asimismo, resaltó que no dejarán de representar "a aquellas 11 millones de personas que votaron por otra cosa, dentro de la legalidad, dentro de la democracia, nosotros perdimos una elección pero no bajamos los ideales que tenemos y los valores que fuimos construyendo durante estos 40 años de democracia".

"Me parece que a partir de la autocrítica y la discusión interna dentro del partido, es que nosotros tenemos que reconstruirnos y empezar a pensar cuál es el futuro de nuestro partido, nuestro proyecto político y cuáles son las formas de comunicarnos con la ciudadanía que evidentemente no estamos logrando enamorar, no estamos logrando acceder a los votos que necesitamos para poder ser gobierno en los distintos niveles", remarcó.

Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento "a los compañeros, a la familia, a la militancia que ha acompañado este año tan duro desde la electoral porque han sido cinco elecciones donde hasta la ciudadanía misma ha estado un poco cansada de las campañas, imagínense a los que somos protagonistas de las mismas".