Argentina goleó a Polonia por 4 a 0 y está en los octavos de final del Mundial Sub-17

El seleccionado Sub-17 de fútbol de la Argentina le ganó este viernes a Polonia por 4 a 0, en un partido por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia, y avanzó a los octavos de final.



El encuentro se jugó en el estadio Internacional de Yakarta, con el arbitraje del costarricense Keylor Herrera y los goles fueron marcados por Thiago Laplace (33m), Agustín Ruberto (46m), Ian Subiabre (51m) y Santiago López (85m).



Argentina finalizó primera en el Grupo D gracias al triunfo logrado por Japón ante Senegal (2-0), ya que los tres equipos culminaron empatados con seis unidades cada uno, pero los albicelestes tuvieron mejor saldo de goles. Ahora, deberá aguardar hasta mañana para determinar contra qué mejor tercero de los grupos B, E y F jugará, el martes a las 9 (hora de Argentina) en la ciudad de Bandung.



El desarrollo del encuentro se vio influenciado por dos motivos: el pésimo estado del campo de juego, con demasiados pozos e irregular, y el clima sofocante con 36 grados de temperatura y mucha humedad.



El entrenador argentino Diego Placente realizó varios cambios en la formación respecto del equipo que venció el martes pasado a Japón (3-1) a causa de molestias musculares de algunos jugadores y para darle un descanso a otros con miras a lo que viene.



Argentina, consciente de que tenía que ganar para asegurarse la clasificación, salió en busca del resultado desde el inicio del partido, atacando por las bandas, con Subiabre por la derecha asociándose con Claudio Echeverri y más adelantado Ruberto por la izquierda.



Polonia no resignó sus chances y atacó cada vez que pudo, especialmente por la zona central vía Mike Huras y Mateusz Skoczylas. No obstante, todo cambió cuando Argentina concretó el 1-0 gracias a un remate de Laplace luego de un tiro de Ruberto que tapó a medias el arquero Michail Matys.



A partir de que la Albiceleste logró la ventaja Polonia no tuvo respuestas y el golpe final para las aspiraciones de los europeos se dio al comenzar el segundo tiempo cuando Ruberto definió de gran manera un mano a mano con Matys estableciendo el 2-0. Luego el equipo argentino amplió la ventaja con un tanto de Subiable, con un zurdazo tras una buena jugada individual, y sobre el final López aprovechó una contra y le dio forma definitiva a los goleada.



En esos 20 minutos finales se vio lo mejor encuentro, con Polonia buscando el descuento, que se le negó con un remate en el palo y una muy buena intervención del arquero Jeremías Florentín, y tres chances clarísimas de Argentina que transformaron a Matys en figura.



Argentina clasificó primera tras un mal comienzo al caer ante Senegal (2-1), gracias a los triunfos contra lo nipones y polacos, mostrando en esta clasificación aptitudes como para seguir avanzando en el certamen especialmente a nivel ofensivo.

Fuente: Télam