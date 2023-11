La ONU llamó a investigar posibles crímenes de guerra en la escalada entre Israel y Hamas

La máxima autoridad de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este jueves una investigación internacional para determinar si se está vulnerando el derecho internacional en la ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza.



En una sesión informativa a los países con representación ante la ONU en Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que la investigación debería investigar posibles crímenes "sea quienes sean sus autores".



"Las acusaciones extremadamente graves de múltiples y serias violaciones del derecho internacional humanitario, sean quienes sean sus autores, exigen una investigación rigurosa y la depuración de responsabilidades", declaró Türk.



El funcionario de la ONU añadió que a tenor de los acontecimientos, es necesaria una investigación internacional, informó la agencia de noticias AFP.



"Allí donde las autoridades nacionales no muestran voluntad o no son capaces de llevar a cabo dichas investigaciones, y allí donde hay narrativas encontradas sobre determinados acontecimientos significativos, se necesita una investigación internacional", enfatizó.



Türk dijo esto tras una visita a Medio Oriente la semana pasada, en la que advirtió que ambas partes, Israel y Hamas, estarían cometiendo "crímenes de guerra".



El responsable no pudo ingresar en Israel ni en los territorios palestinos, pese a haber pedido autorización.



Foto: AFP



El 7 de octubre, Hamas lanzó un ataque sorpresa en el sur de Israel en el que murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.



En respuesta, Israel prometió "aniquilar" al movimiento islamista, bombardeando a diario la Franja de Gaza. Más de 11.500 palestinos han muerto en esos ataques, entre ellos unos 4.700 niños.



Türk incidió en que la guerra va más allá de Gaza, y se mostró preocupado por la "intensificación de la violencia y la discriminación contra los palestinos en la ocupada Cisjordania y en Jerusalén oriental", la parte de mayoría palestina de la ciudad santa.



"En mi opinión, esto crea una situación potencialmente explosiva, y quiero ser claro: estamos mucho más allá del nivel de alerta inicial. Quiero hacer sonar la alarma más fuerte posible sobre la situación en Cisjordania ocupada", dijo.



En respuesta, la representante de Israel ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, criticó a la ONU por comparar las acciones de Israel en Gaza con las de Hamas, insistiendo en que el derecho internacional "no es un pacto suicida".



Si un Estado no puede defenderse, "o es criticado por hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, inevitablemente las organizaciones terroristas se envalentonarán cada vez más para seguir desplegando estos métodos, confiadas en el continuo apoyo internacional", afirmó.