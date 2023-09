Clemente: "Encuesta del FIDR pone a Pullaro 20 puntos arriba de Lewndoski"

Carlos Clemente dio a conocer este miércoles los principales datos de una encuenta realizada por el Foro de Integración y Desarrollo Regional, que otorga una clara diferencia a favor del candidato a Gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro.



"El trabajo reveló que la fórmula conformada por Pullaro - Scaglia se encuentra técnicamente entre 20 y 24 puntos por arriba de la la dupla que encabeza el Senador Nacional de Omar Perotti, Marcelo Lewndoski, acompañado de Frana", detalló Clemente.



Según el dirigente, "una primera lectura sugiere que el candidato oficialista no lograría capitalizar, inclusive dentro del mismo peronismo, los votos de Busatto, Cleri y Toniolli, en una dispersión de una interna dentro de la misma interna partidaria".



A propósito de la realidad del PJ, deslizó que,"en un mensaje puertas adentro, afirmaron off the record que hay dirigentes que sabrán por qué no estuvieron durante la campaña y aducen los problemas de laboratorio que en 2021 fallaron y se repitieron en 2023".



"Todo indica que el domingo 10 de Septiembre, los tres correrán su propia carrera. Pullaro intentará repetir el escenario de la primaria cuando los números lo dejaron como ganador virtual de manera contundente, cerca del sillón del Brigadier; mientras Lewandoski aspira a ser el candidato con más votos contra su propia lista de diputados provinciales, que lleva a Perotti a la cabeza, en una dura elección contra Clara García, de numeros ascendentes y con pronósticos altos, más una Granata que también crece en forma individual y llegar con fuerza al domingo", completó.



Para Clemente, la segunda lectura de los datos de la encuesta del FIDR "sostiene que los candidatos santafesinos a la gobernación escapan a las tracciones nacionales, llámese Massa, Bullrich o Milei". Y agregó: "Esta vez podemos observar que el voto va a la persona en la que los santafesinos depositan su confianza para que trabaje para su provincia, de manera federal y en su defensa; lectura que en los últimos cuatro años entre Fernández y Perotti no se plasmo en la bota provincial".



Para finalizar, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional expresó: "Pese a todos estos factores, cada bunker de campaña maneja encuestas que sostienen el optimismo. La decisión del elector el domingo 10 de Septiembre no será sencilla. El cuarto oscuro y cada boleta única dará los primeros resultados de quién conducirá los destinos de la provincia de Santa Fe, para ponerla en valor y llevarla lo más alto".