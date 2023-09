Scaloni: "Messi jugará todos los minutos que pueda en estos partidos"

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirmó este miércoles que Lionel Messi jugará "todos los minutos que pueda en estos partidos" contra Ecuador y Bolivia como local y visitante, respectivamente, por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.



"Hablé con Lionel (Messi) cuando llegó, lo veo contento como lo ven todos, encontró un lugar en el mundo donde lo quieren. Messi es feliz en cualquier cancha de fútbol. Lo veo bien. Está disponible para jugar y nosotros contentos de tenerlo", apuntó el DT en la conferencia de prensa.



"Las Eliminatorias se asumen de la misma manera de siempre, no importa que clasifiquen más equipos. Las afrontamos con lo mejor que tendremos y no pensamos en que podrían ser más fáciles para el afuera. Siguen siendo complicadas y las afrontamos de la misma manera", enfatizó.



Lionel Scaloni en conferencia de prensa (Foto Víctor Carreira).





Scaloni dejó de lado los rumores sobre una posible ausencia de Messi en el partido contra Bolivia, el martes próximo en la altura de La Paz, tras el trajín de 11 partidos consecutivos en Inter Miami sin pretemporada de por medio y poco descanso.



La realidad es que Messi será evaluado después del partido, y lo mismo correrá para Ángel Di María y Nicolás Otamendi, los más grandes del grupo, según le informaron allegados a Télam.



"Él jugará todos los minutos que pueda en estos partidos, salvo que no esté disponible por lesión, como siempre. Ningún jugador se va a bajar de La Paz. No estamos planificando ese partido porque primero vamos a jugar con Ecuador mañana", apuntó Scaloni.



Un jugador que no será tenido en cuenta el jueves es el defensor Lisandro Martínez (Manchester United, de Inglaterra), que arrastra una lesión en el pie derecho y en principio estará afuera del debut con Ecuador para "no arriesgarlo", dijo el DT.



Además, el entrenador sostuvo que Argentina siempre debe ser protagonista sin importar lo "logrado" en el Mundial de Qatar 2022, en la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.



"Que nos salgan a jugar de otra manera porque somos campeones no nos cambia en nada. Siempre nos jugaron con otra motivación. Tenemos que protagonizar los partidos y los rivales saben que deben jugarnos con recaudos. Obviamente al ser campeones del mundo todo se magnifica", adelantó.



Scaloni mantuvo todo el tiempo la calma a la hora de declarar y reiteró que deberán sostener el "ADN competitivo" y que tendrán que "mejorar" en el camino de las Eliminatorias porque serán "complicadas", a pesar de que ahora se clasificarán seis equipos de forma directa y uno en repechaje.



"El equipo inicial no será diferente al que vimos en los últimos partidos. Podrá haber alguna sorpresa en base al buen equipo que es Ecuador y a los recaudos que debemos tomar en base a ellos. Julián Álvarez y Lautaro Martínez pueden jugar juntos por momentos, pero mañana en el inicio lo veo complicado. Los dos están en un gran nivel y la determinación será pensando en el bien del equipo. Lo mejor que nos puede pasar es que sigan felices y en enorme nivel", realzó.



"Ecuador es un equipo que se conoce, que hizo grandes Eliminatorias y un buen Mundial. Es una Selección que nos puede poner en dificultad. Preparamos el partido de la mejor manera en el poco tiempo que tuvimos", analizó acerca del oponente de mañana, a las 21.00 en el Monumental.



Scaloni comenzó su ciclo al frente de la Selección en la Copa América 2019 aunque su debut en Eliminatorias sucedió en el 2021, sin público en las canchas por la pandemia de coronavirus, y la gran diferencia entre un camino y el otro pasará por "la experiencia sumada".



"Sé que ahora somos siete los que clasificamos pero las Eliminatorias seguirán siendo difíciles. Los niveles de nuestros rivales son altos y atravesaremos momentos complicados, como todos, y debemos prepararnos. Estamos consolidados, los jugadores se conocen más y el tiempo ayudó. Es difícil bajarse de la euforia de la gente, tratamos de no contagiarnos para tener la cabeza fría", insistió.



"Es bueno que la gente esté contenta, con ganas de ver el partido, y nosotros debemos saber que jugamos nosotros y no el público. Ellos tienen una Selección joven y que ya tiene un Mundial encima. Será un partido difícil", puntualizó.



En el único momento en el que se lo notó algo incómodo al entrenador se dio cuando le pidieron una opinión de los precios de las entradas, que comenzaron en 19 mil pesos para las generales y relativizó: "No puedo hacer nada. Yo tuve que pagar nueve. Por mí que la gente vaya gratis".



Por último, Scaloni respondió nuevamente sobre el futuro de Messi y la chance de estar en el Mundial: "El fútbol es cambiante.

Por respeto no puedo responder sobre una eventual hipótesis de si Lionel Messi estará en el próximo Mundial. Es evidente que todos queremos que esté. No quiero pensar en el partido de Bolivia, menos lo voy a hacer en el Mundial. Ni yo sé si estaré".