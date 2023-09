Rumbo al Mundial 2026: un campeón, siete DT argentinos, seis plazas y un repechaje

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 comienzan esta semana con el campeón del mundo entre sus diez participantes, siete de ellos dirigidos por técnicos argentinos, en busca de las 6,5 plazas que recibió la Conmebol a partir del nuevo cupo determinado por la FIFA.



La clasificación continental, primera del mapa internacional que se pone en marcha, se extenderá por espacio de dos años, entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, dividida en nueve ventanas de dos fechas cada una.



La próxima Copa del Mundo, a disputarse en Norteamérica con 48 países, amplió dos lugares para el fútbol sudamericano, que ahora contará con seis boletos directos y una chance de repechaje reservada para la séptima selección.



El cambio reduce a lo inverosímil una sorpresa con las potencias (Argentina, Brasil, Uruguay), aumenta la expectativa de los siempre aspirantes mundialistas (Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay) y refuerza el sueño de los más débiles (Venezuela, Bolivia) de hacer historia con un acceso a la mayor fiesta del fútbol.



Argentina inicia la competencia en un estado de plenitud después de la conquista de su tercera estrella en Qatar. El ciclo de Lionel Scaloni goza de una vigorosa salud, por lo que estas eliminatorias marcarán la continuidad de un proyecto que tiene a la Copa América 2024 como el próximo gran desafío.



Para los dos primeros partidos, ante Ecuador y Bolivia, la "Albiceleste" contará con 22 de los 26 campeones de Qatar





Solo faltan los lesionados Gerónimo Rulli, Marcos Acuña y Paulo Dybala y el "Papu" Alejandro Gómez, al margen por decisión técnica.



A los 36 años, Messi encarará su última clasificación para una Copa del Mundo, sin la certeza de completarla, pues su presencia en 2026 es toda una incógnita, según se desprende de sus propias palabras. De momento, al igual que Ángel Di María, el capitán proyecta su estadía en la Selección hasta la próxima Copa América en Estados Unidos.



Brasil

Neymar sigue siendo el principal referente de Brasil. (Foto Maximiliano Luna)



El seleccionado pentacampeón también tiene a esa competencia continental como un faro en el horizonte pero por diferente motivo: significará el desembarco del entrenador italiano Carlo Ancelotti, elegido por la CBF como reemplazante definitivo de Tite una vez que finalice su contrato en Real Madrid.



Hasta entonces, el "Scratch" será conducido de forma interina por Fernando Diniz, actual técnico del Fluminense que persigue la primera Copa Libertadores de su historia. El entrenador, de 49 años, oriundo de Mina Gerais y reconocido por inclinación al "jogo bonito", tendrá a su cargo los seis primeros compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas. El último será justamente frente a Argentina en noviembre, de local.



En su primera convocatoria, Diniz respetó la base del plantel que llegó hasta los cuartos de final de Qatar. Neymar, a pesar de los pocos minutos jugados este año, se mantiene como el abanderado de la "Verdeamarela".



Sin considerar a los lesionados Vinícius Jr. y Éder Militao, las ausencias más resonantes en Brasil son la del excapitán Thiago Silva (38), quien le puso punto final a su etapa en la selección, y la de Lucas Paquetá, por ahora fuera de la consideración por estar involucrado en una investigación de apuestas ilegales en Inglaterra.



Uruguay

Marcelo Bielsa, por la renovación uruguaya.



Al mando del Marcelo Bielsa, Uruguay asume un período de renovación que dejará en el recuerdo a la generación semifinalista en Sudáfrica 2010 y campeona de América al siguiente año en Argentina.



Si bien los considera futbolistas convocables, el "Loco" todavía no citó a las vacas sagradas de la "Celeste" (Luis Suárez y Edinson Cavani) ni tomó contacto con ellos para comunicarle sus planes. Esa postura ya generó polémica del otro lado del charco y amenaza con transformarse en un tema dominante en un equipo con nuevos líderes: José María Giménez (lesionado), Federico Valverde y Darwin Núñez, a la cabeza.



Ecuador

Ecuador quiere consolidarse como el cuarto equipo del continente. (Foto: Maximiliano Luna)



El cuarto país sudamericano que compitió en Qatar 2022, cerró la etapa del argentino Gustavo Alfaro y apostó por otro técnico extranjero de distinto perfil: el español Félix Sánchez Bas, formado en La Masía del Barcelona.



El catalán, que condujo al seleccionado local en el pasado Mundial, mantuvo a 15 futbolistas en la convocatoria para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que deberá pagar un descuento de tres puntos del TAS por el caso Byron Castillo que puso en suspenso su participación en la pasada Copa del Mundo.



El delantero Enner Valencia, semifinalista de la Libertadores con el Inter del "Chacho" Coudet, sigue como máximo referente de "La Tri", que además dispone de jerarquía en Pervis Estupiñan (Brighton), Moisés Caicedo (Chelsea) y Kendry Páez (16 años), la nueva joya que deslumbra en Independiente del Valle y ya fue adquirida por Chelsea en 20 millones de euros.



El "Messi ecuatoriano", como lo llaman, puede convertirse en el futbolista más joven en debutar en el seleccionado mayor si suma minutos en alguno de los dos primeros partidos ante Argentina y Uruguay.



Colombia

Invicta en el ciclo de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia va por una revancha tras quedar sin chances de acceder a Qatar 2022, a sólo un punto del puesto de repesca.



El antiguo colaborador de José Pekerman lleva un año en el cargo (seis triunfos, dos empates) y gestiona un plantel en el que sobresale la experiencia de Juan Guillermo Cuadrado (35) y el desequilibrio del atacante del Liverpool Luis Díaz.



Además cuenta con futbolistas de reconocido pasado y presente en el fútbol argentino (James Rodríguez, Jorge Carrascal, Juanfer Quintero, Wilmar Barrios y Rafael Santos Borré).



Chile

El equipo trasandino todavía se apoya en tres pilares de la generación bicampeona de América en 2015 y 2016: Gary Medel (36), Arturo Vidal (36) y Alexis Sánchez (34). Con ellos, el argentino Eduardo Berizzo pretende apuntalar a un plantel con muchos recursos del fútbol local, sin la jerarquía de años anteriores.



Sobre la "Roja" pesará la obligación de conseguir el boleto al Mundial 2026 después de su ausencia en Rusia y Qatar.



Paraguay

La selección guaraní no participa de la cita máxima desde Sudáfrica 2010. Guillermo Barros Schelotto ya trabaja desde el ciclo previo con un equipo que dispone como máxima figura al ex Lanús Miguel Almirón, actual futbolista del Newcastle United. En la última citación, el "Mellizo" se nutrió con cuatro jugadores de la Liga Profesional: Santiago Rojas y Robert Rojas (Tigre), Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors) y Ramón Sosa (Talleres de Córdoba).



También están Diego Gómez, compañero de Messi en Inter Miami, y otros jugadores familiares como los ex Boca Junior Alonso y Andrés Cubas; Matías Rojas, desvinculado recientemente de Racing, y Alejandro Romero Gamarra, formado en Huracán.



Perú

De la mano de Juan Reynoso, los peruanos afrontarán el desafío de medirse con la vara alta que colocó Ricardo Gareca en sus siete años de gestión, en la que clasificó a la Copa del Mundo 2018 luego de 36 años de ausencia y quedó en el umbral de la edición 2022, tras caer por penales en el repechaje.



Bolivia

El argentino Gustavo Costas tiene acaso la tarea más difícil al frente de Bolivia, un fútbol estancado, con escasez de recursos, crisis dirigencial y falencias de estructura. Su aventura depende de una localía perfecta en la altura de La Paz.



Los bolivianos asumirán un durísimo comienzo con Brasil y Argentina como primeros rivales. El ex DT de Racing llamó 48 futbolistas, en su mayoría del medio local, entre los que no falta su goleador histórico: Marcelo Moreno Martins (36 años).

Venezuela

El "Bocha" Fernando Batista, finalmente, cuenta con algo más de materia prima para intentarlo con Venezuela, que fue último en la pasada eliminatoria y nunca participó en un Mundial.



El delantero Josef Martínez, nuevo socio de Messi en la MLS, con un historial de 65 partidos y 15 tantos en la "Vinotinto", fomenta las ilusiones junto al talentoso Yeferson Soteldo, del Santos de Brasil.