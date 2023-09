Colón cometió graves errores y se vuelve con una derrota en su visita a Huracán

Huracán salió de la zona de descenso directo al imponerse como local a Colón por 2 a 1, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga, jugado esta noche en Parque de los Patricios.

Tomás Galván abrió la cuenta para el equipo visitante, a los 9 minutos de la segunda etapa, pero el uruguayo Matías Cóccaro anotó a los 11 y 27 y dio vuelta el marcador.

Gracias a esta victoria Huracán dejó el casillero de descenso directo en la tabla anual, que ahora lo ocupa Gimnasia, y tomó un poco de aire en la lucha por la permanencia.

El equipo de Diego Martínez, que conquistó su segundo triunfo en el torneo, continuará su camino en el certamen cuando visite a Independiente en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, recibirán a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito.

En el primer tiempo, Huracán fue más que Colón pero no pudo inquietar el arco de Ignacio Chicco. Fueron 45 minutos de apatía y nulas emociones en Parque Patricios.

En la segunda parte llegaron los goles: a los 9 minutos, el visitante se adelantó en el marcador tras una serie de rebotes, y Galván marcó el 1 a 0, pero la ventaja no duró mucho, ya que Cóccaro aprevechó un rebote en el arquero -tras un tiro de Alfonso- y decretó el empate.

La combinación entre el juvenil cedido del “Millonario” y el uruguayo volvió a dar efecto a los 27 minutos. Alfonso ejecutó un preciso tiro de esquina pasado y cerrado, desde la derecha y Cóccaro cabeceó ante la mala salida de Ignacio Chicco y puso el 2 a 1.

Las aspiraciones de Colón se acabaron a los 29 minutos cuando el paraguayo Marcelo Pérez se iba solo en velocidad al arco santafesino y en su carrera, y en la función de último hombre, Rafael Delgado lo bajó vehemente y se fue expulsado.

Síntesis

Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Fernando Tobio, Lucas Carrizo, Guillermo Benítez; Franco Alfonso, Williams Alarcón, Rodrigo Echeverría, Héctor Fertoli; Matías Cóccaro y Walter Mazzanti. DT: Diego Martínez.

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Ruben Botta, Fabio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena, Tomás Galván, Damián Batallini; Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el segundo tiempo: 9m. Tomás Galván (C); 11m. Matías Coccaro (H); 27m. Matías Coccaro (H)

Cambio en el primer tiempo: 13m. Lucas Souto por Fernando Torrent (H)

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Ignacio Pussetto por Walter Mazzantti (H) y Marcelo Pérez por Héctor Fertoli (H); 16m. Ramón Ábila por Jorge Benítez (C); 23m. Germán Conti por Paolo Goltz (C); 29m. Andrés Roa por Franco Alfonso (H) y Fabio Pereyra por Guillermo Benítez (H); 31m. Emanuel Más por Damián Batallini (C) y Javier Toledo por Ángel Cardozo Lucena (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 29m. Expulsado Rafael Delgado (C)

Estadio: Huracán

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Jorge Baliño

Fuente: Noticias Argentinas