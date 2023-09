Sebastián Báez juega ante Medvedev en el US Open

El tenista argentino Sebastián Báez, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, asumirá este sábado un desafío difícil cuando enfrente al ruso Daniil Medvedev por la tercera ronda del US Open, último torneo de Grand Slam del año que se juega en Nueva York.



Báez, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, jugará no antes de las 22 (hora de Argentina) ante Medvedev, tercero del planeta, en la cancha central Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen's y con televisación de ESPN y la plataforma Star +.



El argentino, de 22 años, conquistó en 2023 tres títulos, dos sobre polvo de ladrillo, el Córdoba Open y Kitzbuhel, en Austria, y otro sobre superficie de cemento, el de Winston Salem, en los Estados Unidos, hace una semana, y lleva una racha de 12 triunfos consecutivos.



En el US Open, Báez venció sucesivamente al finlandés Otto Virtanen (134) y al brasileño Fernando Meligeni Alves (170), ambos surgidos de la clasificación, para instalarse por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam, aunque lo espera un partido muy complicado ante Medvedev.



El ruso, de 27 años, lleva 53 victorias este año, conquistó cinco títulos y en el US Open se siente a gusto, de hecho fue campeón en 2021, finalista en 2019 y semifinalista en 2020.



El ganador del partido entre Báez y Medvedev avanzará a los octavos de final, instancia en la que se encontrará con el vencedor del cruce que animarán el australiano Alex De Miñaur (13) y el chileno Nicolás Jarry (25).



En el cuadro de dobles también habrá presencia argentina con el partido que animarán no antes de las 17 la dupla de Copa Davis conformada por Andrés Molteni y Máximo González ante los franceses Adrián Mannarino y Arthur Rinderknech por el pase a los octavos de final.



En octavos de final ya está instalado el marplatense Horacio Zeballos junto al catalán Marcel Granollers, quienes volverán a jugar este domingo ante los franceses Pierre Hugues Herbert y Nicolás Mahut.



El US Open, que repartirá casi 65 millones de dólares en premios entre sus cuadros masculino y femenino, tiene como máximos al español Carlos Alcaraz (1) y a la polaca Iga Swiatek (1), que además son los campeones vigentes.



Alcaraz (1) jugará no antes de las 13 ante el británico Daniel Evans (28) en busca del pase a los octavos de final, mientras que Swiatek (1) ya se instaló en esa instancia y su próximo partido será este domingo frente a la letona Jelena Ostapenko (21).



En el cuadro masculino, el principal rival del español es el serbio Novak Djokovic (2), tres veces campeón del US Open (2011, 2015 y 2018) y dueño del récord de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, quien se instaló en los octavos de final sin pasar apremios y su próximo partido será este domingo ante el croata Borna Gojo (105).



El serbio, de 36 años, se aseguró recuperar el número uno del mundo más allá del desenlace del US Open, cuando la ATP de a conocer el nuevo ranking el 11 de septiembre próximo, debido a que no jugó la edición del año pasado y suma todos los puntos cada vez que gana, mientras que Alcaraz defiende el título y a lo máximo que puede aspirar si gana es a mantener los que acumuló en 2022.



Djokovic conquistó este año dos Grand Slam, Australia y Roland Garros, y fue finalista en Wimbledon.



Entre las damas, la principal rival de Swiatek es la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), quien jugará a partir de las 12 ante la francesa Clara Burel (62) en busca de los octavos de final.