Pullaro anunció que votaría a Milei en un ballotage con Massa

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sorprendió al anunciar que votaría a Javier Milei en un ballotage con Sergio Massa, lo que descolocó a Patricia Bullrich con quien había estado apenas horas antes.

El mensaje de Pullaro llamó la atención en el macrismo porque se dio el mismo día en que el favorito a ganar la gobernación estuvo con Patricia en Rosario. Además, se da en momentos en que la candidata presidencial del PRO está totalmente enfocada en confrontar con Milei.

Pullaro, que apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna nacional, se cuidó de aclarar que apuesta a que Bullrich entre en el ballotage pero fue elogioso de Milei, al que diferenció claramente del peronismo.

"Apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich porque comparto valores, un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad. Yo en la provincia y ella en la Nación, y tuvimos resultados importantes (...) Con lo cual espero que sea ella, pero sea quien sea voy a tener una buena relación institucional", aseguró en una entrevista en Canal 3 de Rosario.

Respecto a Milei, Pullaro dijo que "más de lo que el kirchnerismo perjudicó a la provincia de Santa Fe, no lo va a poder hacer". "El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar", lanzó.

"Prefiero que gane Bullrich. Pero si no entra al ballotage, siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia", postuló el ex ministro de Seguridad provincial.

"¿En un hipotético ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, se inclinaría por Javier Milei entonces?", le repreguntó la entrevistadora. "Absolutamente", contestó Pullaro, sin dudarlo.

La declaración de Pullaro fue interpretada como un síntoma del momento de Bullrich, que no logra relanzar su campaña y empieza a generar dudas en Juntos. Acaso el síntoma más visible fueron los elogios de Mauricio Macri a Milei.

La ex ministra viene sosteniendo un discurso muy duro contra el libertario y poniendo en duda su capacidad de gobernar. "No seamos bolud*s. Nosotros no le regalamos el poder a nadie para que esté dos meses y regrese el peronismo", planteó la semana pasada.

A juzgar por los dichos de Pullaro esa idea no parece tener mucho eco y empiezan a detectarse algunos movimientos. Una lectura más generosa con Pullaro indica que su declaración está vinculada a la elección local y a seducir a los votantes que se inclinaron por Milei en la PASO nacional.

