Preocupación en la Vecinal Iriondo por los reiterados hechos delictivos

En los últimos días se viralizó el intento de robo de un auto ocurrido durante la madrugada en Sarmiento al 3500. Desde la Vecinal Iriondo se reunieron junto a vecinos y expresaron su malestar por este tipo de hechos, que desde hace tiempo son moneda corriente en la zona. Aseguran estar cansados de que no se tomen cartas en el asunto y buscan una respuesta por parte de las autoridades.

En diálogo con Santotoméaldía, el presidente de la vecinal, Elbio Merlo, sostuvo que en muchos casos los vecinos no realizan la denuncia por dos motivos, el primero el miedo a represalias, ya que en varias ocasiones los delincuentes que salen a robar son del barrio y en segunda instancia, por la falta de respuesta policial. “Hacés la denuncia pero no pasa nada, no encuentran nada”, remarcó.

“El domingo robaron dos motos en tres cuadras de diferencia, una en Sarmiento al 3500 y otra al 3800, también entraron a la casa de una señora y la golpearon”, detalló Merlo y subrayó: “No se puede vivir así, pedimos presencia policial porque los patrulleros no se ven. Es una vergüenza”.

Asimismo, sostuvo que “la inseguridad se está yendo de las manos” y que “muchas veces la policía sabe quién es -en referencia a los delincuentes- pero ya no saben qué hacer, entran y después salen” y reflexionó: “La gente ya no da más, están haciendo un sacrificio para vivir, y encima vienen y te roban televisores, computadoras, teléfonos, zapatillas… y con violencia”.

Merlo sostuvo que luego de que vecinos decidieran juntarse y hacer un reclamo conjunto, desde el Municipio se contactaron para hacer una reunión, pero la misma no cumple con las expectativas de quienes viven en el lugar. El vecinalista sostuvo que quieren ser escuchados en conjunto y no tener una “reunión condicionada”.

“Este barrio es el más viejo de Santo Tomé, antes no se veían estas cosas”, resaltó y añadió: “Nosotros como vecinos tenemos que ser dignos de salir a la calle y volver a la noche a la hora que sea sin tener problemas, hoy si no entrás el auto a las 9 de la noche, después te conviene dejarlo afuera”.

Por último, destacó que estos hechos “nunca se vieron” y lamentó que hoy en día “no se puede andar en la calle ni esperar el colectivo. La luz no frena la inseguridad, hay una zona liberada, esto no da para más, estamos yendo detrás del problema”, concluyó.