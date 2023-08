Copa Libertadores : Inter de Brasil le ganó 2-0 al Bolívar y está en semifinales

Nueva función de Enner Valencia en la Copa Libertadores. El ecuatoriano, que desde que llegó a Brasil la está rompiendo en el certamen internacional, se encargó de dar un espectáculo convirtiendo los dos goles para que el Inter de Porto Alegre le gane 2-0 al Bolívar y se clasifique a la semifinal de la competencia más importante del continente, donde espera por el ganador entre Fluminense y Olimpia.

La vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Inter de Porto Alegre y Bolívar se juega en el Beira-Rio. Los dirigidos por Eduardo Coudet tiene la ventaja tras haber ganado 1-0 con gol de Enner Valencia en La Paz. El delantero ecuatoriano será quien comande el ataque de los Colorados y buscará su tercer gol en el torneo continental.

Inter llegaba al choque con la leve ventaja obtenida en La Paz con el gol de Valencia, por lo que, sumado a la localía en el Beira-Rio, los dirigidos por Eduardo Coudet se perfilaban como candidatos a quedarse con el boleto a semifinales. Sin embargo, el elenco visitante ya había demostrado que no se achica nunca y lo peligroso que puede ser, lo que lo llevó a convertirse en una de las revelaciones del certamen.

A pesar de que el equipo boliviano saltó al campo con mucha intensidad y convicción para dar vuelta la serie, Inter hizo sentir su jerarquía en los pies del hombre sensación del certamen. En apenas 11 minutos de juego, Wanderson rompió la defensa rival filtrándose al área esquivando piernas celestes y sacó un centro atrás preciso para la llegada de Enner Valencia. El goleador no perdonó y definió de zurda a contrapierna del arquero para poner el 1-0 en Brasil y el 2-0 global.

Minutos más tarde, los hinchas volvieron a levantarse de sus asientos para gritar el segundo de Ennerman, que le ganó la espalda a su marcador y definió con un derechazo al ángulo. Pero luego de un profundo análisis del VAR, los árbitros del encuentro dictaminaron que el tricolor estaba levemente adelantado. Un hombro le negó el segundo del partido y de su cuenta personal a Valencia.

Dejando de lado el duro golpe del gol, Bolívar no desistió y se mantuvo en partido, intentando descontar con más empuje que juego, pero el buen trabajo de Sergio Rochet y la defensa del Inter no lo permitieron. Mientras tanto, Enner le regalaba a la hinchada un caño de lujo que fue aplaudido por todo el estadio, y tanto Wanderson como Mauricio tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja, pero no definieron bien.

A los 40’, se pudo ver como varios futbolistas, principalmente los más cercanos al arco que defendía Bolívar, comenzaron a taparse y tomarse la cara. Dicha reacción se produjo debido a gases lacrimógenos que cayeron en el campo de juego. Tanto jugadores como hinchas se vieron afectados, por lo que el cotejo se detuvo por unos minutos, aunque luego de un breve descanso se reanudó sin problemas para que la primera mitad finalice 1-0.

El inicio del complemento tuvo a un Inter dominante desperdiciando ataques prometedores con los que pudo aumentar la ventaja. Alan Patrick tuvo dos y Mauricio una, pero el toque final no era certero. La pelota no entraba, hasta que al parecer que al ver que sus compañeros no lograban liquidar la serie, Enner Valencia se cansó y eligió liquidarlo él.

Una vez más, como ha sido una fija en esta Copa, el nacido en San Lorenzo encaró por la izquierda a su marcador, le ganó con un recorte hacia adentro para darse espacio de remate y, con un bombazo al segundo palo, puso el 2-0 en 60 minutos de juego. Gol de clase europea de un ecuatoriano que se divierte en la Copa Libertadores: cuarto gol en cuatro partidos en la competencia para Enner.

Desde entonces, la serie se notó prácticamente liquidada, aunque el equipo boliviano tuvo la oportunidad para descontar y achicar el resultado final. Tras la revisión del VAR por una mano de Hernández en el área, el colegiado Esteban Ostojich cobró penal. Ronnie Fernández se hizo cargo y abrió el pie suavemente, pero otra de las figuras de la serie apareció para frustrar el festejo en La Paz. Sergio Rochet atajó el penal y se ganó la ovación de los cuatro flancos del Beira-Rio.

No hubo tiempo para más y, de esta manera, el Inter y Enner Valencia se metieron en la semifinal de la Copa Libertadores. A base de la jerarquía de sus refuerzos, con los goles del tricolor y las atajadas del uruguayo, los Colorados se mantienen en la lucha por su anhelado tercer titulo de Libertadores.

Valencia fue sustituido a falta de tres minutos para el final del juego y se ganó los aplausos de toda la parte roja de Porto Alegre. Desde que llegó a la ciudad, el máximo goleador de la historia de la Selección de Ecuador ha demostrado que toda su categoría y es el principal responsable de que su equipo esté donde está, lleno de ilusión.

A la espera del rival en semifinales

De cara a la semifinal, Inter aún no conoce su rival, ya que el mismo se definirá este jueves 31 de agosto cuando Fluminense y Olimpia disputen su partido de vuelta. Por el momento, el otro semifinalista sería el Flu, que se impuso por 2-0 en la ida en el Maracaná, pero la eliminatoria aún está abierta de cara al duelo en Paraguay.