El Gobierno destinará $700 millones para la reparación a comercios afectados por los robos

El Gobierno destinará un presupuesto de $700 millones, ampliable si hay más demanda, al Programa de Reparación para los comercios afectados por los robos de los últimos días, informaron fuentes oficiales.



La medida había sido adelantada el miércoles pasado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.



Desde Washington, Massa había anunciado que habría "reembolsos" para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en distintos puntos del país.



El monto por comercio asciende hasta $7 millones en Aportes No Reembolsables (ARN), siendo alcanzados todos los comercios; los pequeños, de acceso automático; y los de más de 50 empleados, con el compromiso de cumplir con el acuerdo de Precios Justos.



Se contemplan hechos ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rio Negro y Neuquén.



En conferencia de prensa, Massa había revelado que instruyó a la Secretaría de Industria de la cartera económica para que a "cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo".



En un sitio web las empresas deberán cargar la información que incluye la denuncia policial, la certificación contable de daño, la constancia de CBU certificada y otra documentación probatoria (como sumario judicial, fotos, videos, etc).



Los organismos que tendrían intervención serían los ministerio de Economía (Subsecretarías PyME, de Industria y de Comercio Interior), Trabajo y Seguridad.